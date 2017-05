La maison inhabitable

publié le 01/05/2017 à 09:20



Le cas Sandra

Le 25 septembre 2015, Sandra achète une maison dans une résidence avec signature d’une convention travaux, par le biais d’une agence immobilière. Les travaux devaient durer 4 mois. Un an et demi plus tard, la maison n’est toujours pas habitable. Le chantier n’évolue pas. A l’endroit où un parking était prévu il y a de la terre et des détritus, même chose à l’emplacement du jardin censé être recouvert de pelouse. A l’intérieur, il y a de nombreuses malfaçons et non-façons que Sandra a fait constater par un huissier. Elle paie depuis plus d’un an pour cette maison qu'elle ne peut habiter...





