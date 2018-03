La mairie aux abonnés absents

publié le 27/04/2016 à 09:20





Le cas Tania, un trou dans la chausée cause d'un accident

Le 2 septembre dernier en fin d'après-midi, alors que Brandon, le fils de Tania, rentre chez lui en scooter, une voiture le double sur la route. Pour l'éviter, Brandon se décale vers la droite et roule dans un trou de 15cm sur la chaussée. Résultat : la roue arrière se plie et plusieurs pièces sont cassées. Une fois prévenue par son fils, Tania contacte l'assurance. Le lendemain matin, elle dépose plainte contre X et fournit tous les documents à son assureur. Courant septembre, un expert confirme que le sinistre est dû au trou sur la route. Les mois passent, Tania relance plusieurs fois son assurance qui tente de joindre la mairie de la commune où a eu lieu l'accident et son assurance. Sans succès. Aujourd'hui, 7 mois sont passés, elle attend encore une réponse et son fils n'a plus de moyen de transport, ce qui gêne sa recherche d'emploi.



Objectif : Que l'assurance de la mairie rembourse 500€ (argus du scooter) !Résultat : On a eu l'assurance qui devrait bouger.



Le cas Marie-Christine, faire réparer une voiture sous garantie

Sa fille a acheté le 18 février un véhicule 3490 euros via une petite annonce sur Internet qui précise que le véhicule est garanti 3 mois, qu'il est en excellent état et qu'il n'y a rien à prévoir dessus. Pourtant, trois semaines plus tard, le véhicule tombe en panne et ne peut plus rouler. Elle a contacté le vendeur qui accepte de faire les réparations mais pas de venir chercher la voiture à moins de facturer le déplacement. Marie-Christine est en Picardie, le garage est en banlieue parisienne.

Objectif : Que le vendeur prenne en charge le déplacement et répare le véhicule OU qu’il rembourse les 3 490 euros Ou qu'il prenne en charge les réparations faites dans un garage proche de chez l'auditrice.

Résultat : On a eu le vendeur. Il accepte d'envoyer une dépanneuse.



Le cas Sarah, le lit livré non conforme

En novembre 2014, elle décide de changer de literie. Elle se rend alors sur un site Internet spécialisé et commande un nouveau matelas de grande marque et un sommier. Malheureusement ses rêves de nuits confortables dans un nouveau lit vont se transformer en véritable cauchemar ! La livraison a lieu le 20 novembre 2014. Lors du déballage, Elle constate une terrible odeur chimique venant du sommier et très vite elle réalisez que le matelas s’affaisse. Elle pense que l’odeur disparaîtra avec le temps mais elle prévient le site que le matelas a un problème. On lui aurait alors demandé de mesurer les creux du matelas « à l’aide d’un balais »… Au final, elle appelle son assurance juridique et une expertise a lieu le 27 mars 2015. Les conclusions de l’expert sont sans appel, il y a un problème avec le matelas & avec le sommier ! Depuis c’est le pot de fer contre le pot de terre, elle a envoyé 7 courriers recommandés pour trouver une solution, 7 courriers qui sont restés lettre morte !

Objectif : Qu’on lui rembourse son matelas et son sommier (784 euros) !

Résultat : Bonne nouvelle. Tout est réglé





Le cas Patricia, la voiture au compteur trafiqué

Le 12 mars dernier, après avoir repéré une annonce sur Internet, elle achete une voiture d'occasion chez un particulier (un chauffeur privé) pour 23.200 euros. 2 jours plus tard, alors qu'elle l'emmène chez un garagiste agréé pour un problème de GPS, on lui annonce que le kilométrage du véhicule aurait été truqué. Elle en informe le vendeur qui accepte d'annuler la vente le 16 mars. Le remboursement par chèque bancaire doit avoir lieu le 31 mars. Mais 2 jours avant la date butoir, le vendeur lui demande de repousser le rendez-vous au 29 avril. La raison : il n'aurait pas encore les fonds suffisants. Cette attitude fait naître des soupçons, elle lui propose donc un règlement au plus tard le 8 avril via un courrier en recommandé. Mais aujourd'hui, le vendeur aurait changé d'avis. Il lui propose de garder la voiture, dont l'argus serait de 17.500 euros selon lui (il estime que ce véhicule aurait un kilométrage de 300 00 km), et de lui faire un virement de 5.700 euros, ce qu'elle refusez ! Il lui a vendu ce véhicule à 132 000 km alors que les infos chez Mercedes révèlent un kilométrage de 226.554 km (le 2 avril 2012).

Objectif : Que le vendeur la rembourse ENFIN de 23.200 euros, comme c'était prévu !

Résultat : On n'a pas réussi à joindre le chauffeur privé... à suivre





Retour sur le cas Cindy



Cindy a acheté un chien dans un élevage en novembre 2014. Le certificat du chiot assurait qu’il était en bonne santé. Cindy rapidement dû emmener son chien chez un vétérinaire qui a diagnostiqué un souffle au cœur. Depuis, elle enchaîne les rendez-vous chez le vétérinaire. Et lorsqu'elle a demandé à être dédommagée, on lui a proposé de lui donner un autre chien ! Ce qu'elle ne veut pas car, bien évidemment, elle s'est attachée à celui qu'elle a choisi..

Objectif : remboursement des soins qu'elle a dû débourser + indemnisation pour les futurs soins + obtenir l’inscription au LOF (registre livre des origines français) des parents du chien.

Infos : un vétérinaire a assuré que le chien était en bonne santé, un autre vétérinaire a diagnostiqué le souffle au cœur du chien.

Résultat : L'affaire va en justice

