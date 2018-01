La livraison arlésienne

publié le 16/01/2018 à 09:20





Le cas Claude

Claude s’apprête à prendre sa retraite après de longues années à la tête d’une société de terrassement et d’aménagement des espaces verts. Pour servir ses derniers clients, puis pour aménager ses propres terrains, il décide d’acheter un nouveau chargeur compact. En fouinant sur Internet, il est séduit par une offre défiant toute concurrence. Le 6 avril 2017, il passe commande auprès du vendeur, une société d’import-export. A la demande du gérant, il paie l’intégralité du devis, soit 15.610€. Le produit doit lui être livré au plus tard le 15 juillet 2017. Les mois passent et Claude ne voit jamais rien venir.