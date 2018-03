La litanie des promesses

publié le 06/03/2018 à 09:20

Le cas de Marie-Noëlle

Le 28 août 2017, Marie-Noëlle versez un acompte de 3200€ (sur un devis global de 10.886€) à une entreprise de sa région pour la fourniture et la pose de 8 fenêtres et de 10 volets roulants. Les travaux sont censés démarrer au bout de six semaines. Sauf qu’au bout de deux mois, elle n’a aucun retour. Quand elle vient aux nouvelles auprès du commercial, Marie-Noëlle tombe des nues. La commande n’a en fait jamais été passée ! Après insistance, elle obtient que la livraison ait lieu le 20 décembre. Seulement, ce coup-ci, on lui pose carrément un lapin ! Furieuse, elle exige qu’on arrête de la balader. Ses vœux sont exaucés le 24 janvier. Du moins, c’est ce qu’elle croit





