La France de plus en plus attractive

publié le 23/03/2017 à 01:51

Les entreprises étrangères s'implantent de plus en plus en France, selon une étude de Business France. En 2016, les chiffres sont bons : 1.117 installations soit 16% de plus qu'en 2015. Il s'agit même du meilleur résultat depuis dix ans. Sans surprise, c'est l'Allemagne qui investit le plus en France devant les États-Unis. Au total, près de 30.000 emplois ont été créés ou maintenus par les entreprises étrangères. Et pour 2017, la dynamique semble se poursuivre malgré l'incertitude électorale.



Les "atouts de la France" mais aussi "les incertitudes dans le monde font que les investisseurs se disent qu'on peut avoir des plateformes extrêmement robustes en Europe" et "renforcent les investissements intra-européens", a expliqué Muriel Pénicaud, directrice général de Business France, soulignant que les investissements français en Allemagne étaient aussi dynamiques.