La double peine

28/11/2017

Le Cas Emilie

Emilie est buraliste et elle est prélevée en double, tous les mois depuis avril 2016, pour son contrat de caméras de surveillance. Début 2016, on l'informe que son fournisseur est en liquidation judiciaire : tous les contrats le concernant, le sien inclus, sont repris par une autre société. Cette dernière est censée s’occuper du transfert de contrat vers son partenaire financier (la société qui prélève les loyers). Sauf que depuis avril 2016, plusieurs sociétés différentes la prélèvent ! Le contrat semble ne pas avoir été rompu avec la précédente société, contrairement à ce que lui a écrit le nouveau fournisseur. Elle paye donc 665 euros par mois au lieu de 341,6. Elle a été remboursée d’une partie du préjudice en septembre 2016. Mais depuis les prélèvements continuent et on lui doit encore 4500 euros.



Objectif : le remboursement des 4500 euros prélevés indument. Et l’enlèvement des caméras avec rupture du contrat.



