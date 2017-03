La cuisine qui n'arrive jamais

publié le 02/03/2017 à 09:37



Le cas Gwenaëlle

En mai 2016, Gwenaëlle commande une cuisine pour une livraison le 1er août. En juillet, les ennuis commencent : plusieurs erreurs ont été commises sur la commande (couleurs, dimensions, oubli du lave-vaisselle). Fin juillet, elle apprend que la livraison n’est pas possible pour août. On ne lui en livre qu’une partie, ainsi qu’une cuisine de prêt. Entre septembre et novembre, on lui livre les éléments restants, mais certains sont endommagés, d’autres ne sont pas aux bonnes dimensions. Le cuisiniste commande à nouveau les éléments. On lui annonce une nouvelle livraison en janvier. Elle n'est livrée que le 24 février. Et là, il y a une mauvaise surprise…









