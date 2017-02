La cuisine en souffrance

publié le 22/02/2017 à 09:51





Le cas Asia



En mars 2016, Asia achète une cuisine d’exposition dans une grande enseigne d’électroménager. Mais depuis 10 mois, elle attend désespérément la livraison complète de sa cuisine, car seul les deux tiers ont été livrés. Pourtant, l’enseigne lui aurait promis que la fin de sa commande arriverait avant le 15 janvier. Aujourd’hui toujours rien ! Le magasin la balade. Il renvoie la faute sur une nouvelle personne à chaque fois : un coup c’est la faute des livreurs, une autre fois, ils n’ont plus les pièces en stock…



