La cuisine brinquebalante

publié le 15/03/2017 à 09:20



Le cas Rachel

Le 22 avril 2016, Rachel signe un devis avec un artisan de sa ville, pour l’achat et la pose d’une cuisine équipée pour 30 375 euros. Malheureusement, rien ne va se passer comme prévu. Alors que tout devait être terminé sous quinzaine, l’installation a duré jusqu’en novembre. Et, depuis 8 mois, sa cuisine n’est toujours pas terminée ! Elle est pleine de malfaçons ! Les coulissants coulissent mal, il manque un socle à la colonne du four, certaines prises sont inutilisables, il manque des joints, il y a des faux contacts au niveau des éclairages…bref rien ne va !



