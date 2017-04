La compagnie qui brade les prix

publié le 06/04/2017 à 09:20



Le cas Didier

Le 14 octobre, Didier subit un retard de 6 h sur un vol Paris Orly/Djerba. A l’arrivée, on lui délivre une attestation de retard. Après réclamation, la compagnie s’engage à le dédommager à hauteur de… 60 € par passager ! Non seulement, malgré ses relances, il n'a pas de nouvelles de ce dédommagement depuis le 23 décembre, mais en plus, il a la sensation qu’on se moque un peu de lui. Il aurait en effet droit à 400 euros par passager !





