La commande qui n'arrive pas

publié le 19/01/2018 à 09:20





Le cas Elisabeth

En mai 2017, Elisabeth signe un devis à la foire de Paris pour la pose de deux salles de bains. Elle paie 12000 euros d’acompte. Les deux salles de bains devaient être prêtes pour la fin de l’année 2017. A ce jour, rien n’est terminé. La plupart des meubles n’ont pas été posés et Elisabeth doute même qu’ils aient été commandés. On lui a seulement fourni pour une des deux salles de bains un petit meuble provisoire, et installé une paroi de douche qui ne correspond pas à la commande.