La commande pas respectée

par Julien Courbet publié le 24/01/2017 à 08:32

Le cas Nathalie



En octobre, Nathalie fait poser des fenêtres chez elle et compare les tarifs de plusieurs entreprises. Pour l’emporter face à la concurrence, l’une d’elles lui promet pour ses volets un système de commande centralisée avec horlogerie. Promesse écrite noir sur blanc par la commerciale sur le bon de commande. Quelle n’est donc pas sa surprise lorsque, à la fin du chantier, elle constate que le système de commande centralisée n’a pas été posé ! Au téléphone, le gérant de l’entreprise vous annonce que ce système n’est pas compatible avec les moteurs des volets qui ont été installés.





