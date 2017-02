La baie vitrée façon puzzle

Ce matin, Julien Courbet et son équipe vont tout faire pour régler les dossiers les plus urgents. Notamment celui d'Ahmed qui a des soucis avec une baie vitrée..



publié le 07/02/2017

Le cas Ahmed



Ahmed est propriétaire d’une nouvelle maison dans laquelle il effectue des travaux. Le 19 octobre dernier, il achète une baie vitrée pour son salon chez une grande enseigne de bricolage. La facture s’élève à 1400 euros. Fin octobre, il la déballe pour la poser et il réalise qu’il manque les poignées, l’ensemble des caches. Les charnières sont inversées donc impossible de verrouiller cette baie vitrée. Il contacte le magasin. Après plusieurs relances, il reçoit enfin des poignées, mais pas de la bonne couleur. Et des charnières mais qui sont différentes. L’enseigne de bricolage lui explique avoir un problème avec le fournisseur....





