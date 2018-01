L'utilitaire pas utile

publié le 26/01/2018 à 09:20

Le cas de Matthieu

Gwendal achète un véhicule utilitaire d’occasion auprès d’un professionnel le 17 novembre pour la somme de 8500 € (8300€ par chèque et 200€ en espèces). Sa satisfaction sera de courte durée. Car, dès le lendemain, il rencontre des difficultés pour démarrer. Il avertit le vendeur. Celui-ci se veut rassurant. Mais les jours passent et le problème persiste. Une épaisse fumée se dégage même du pot d’échappement. Le 18 décembre, c’est le coup de grâce. Son véhicule ne démarre plus du tout ! Son utilitaire est conduit chez un concessionnaire de la marque pour une inspection. Sur place, le constat est foudroyant. Il ne s’agit pas d’une simple panne de batterie, mais bien d’un problème de moteur. Pire, le châssis est fissuré par la corrosion. Le garagiste ne peut même pas placer le véhicule sur l’élévateur sans risquer de le casser en deux. En clair, son utilitaire est impropre à la circulation. Il serait même bon pour la casse…



Toute l'équipe est gonflée à bloc pour vous aider. Composez le 3210 ou bien encore écrivez à rtl.fr

En cas d'envoi par courrier, adressez-nous des copies, jamais d'originaux !