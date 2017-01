L'organisme condamné

Ce matin, Julien Courbet et son équipe vont tout faire pour régler les dossiers les plus urgents. Notamment celui d'Elodie qui a fait condamner un organisme social..

CPVA en profite aussi pour vous présenter ses meilleurs voeux pour 2017 !

Crédit : Romain Boé - Abaca Press

par Julien Courbet publié le 04/01/2017 à 09:20

Le cas Elodie



En décembre 2014, Elodie fait une demande d'APL (aide personnalisée au logement). Elle est en contrat de professionnalisation et son conjoint en alternance. Elle paie un loyer de 800 € par mois (675€ + 125€ de charges). A la suite d'un premier refus dû à une erreur d'une CAF (Caisse d'allocations familiales) qui confond son dossier avec celui de son frère situé dans une autre CAF, elle essuie un second refus avec pour seul motif des revenus dépassant le plafond, sans plus de précisions. Mais la CAF se trompe dans l'évaluation de ses revenus. Et finit par être condamnée.





Julien Courbet et toute son équipe "ça peut vous arriver" vous donne rendez-vous au 3210 pour vous aider à résoudre vos litiges, vos dossiers.









Le 3210 : Julien Courbet et son équipe attendent vos appels

….Consultez les fiches et cas pratiques de nos experts : administration, habitation, auto, assurances, argent et banque, immobilier, internet et loisirs, vie privée et vie professionnelle, problèmes de voisinage...



Et n'oubliez pas : vous pouvez chaque jour pousser votre coup de gueule, au 3210 !