L’Opéra Food, une manière de consommer de la nourriture en musique

publié le 04/11/2017 à 13:41

C’est une première en France : l’Opéra Food. Imaginez une salle de concert, celle du Trianon à Paris en l’occurrence. Sur scène se trouve le chef Frédéric Anton du restaurant le Pré Catelan, triplement étoilé. Avec lui, Antonio Buono du restaurant Mirazur à Menton et fraîchement élu finaliste du concours San Pellegrino Young Chef 2018. Ils cuisinent devant vous. Jusque-là, rien d’impressionnant. À ceci près qu’un orchestre symphonique est lui aussi installé et répond aux instruments de cuisine.



Le chef d’orchestre Thomas Roussel va créer une partition inédite. Par exemple, pour la préparation de l’entrée, du plat et du dessert, les cuivres vont vibrer et les cordes vont s’entendre jusqu’au bout de la salle, en même temps que le fouet. Quand il fait tourner sa spatule, on peut imaginer que les violons vont s'emballer. Un coup de triangle, évidemment, quand la cerise est posée sur le gâteau.

Bref, c'est une expérience à part entière, entièrement gratuite. Ce spectacle, organisé par San Pellegrino, se tiendra devant 200 personnes au Trianon à Paris le 8 novembre prochain. Une manière de consommer de la musique et des plats d’une façon très originale.