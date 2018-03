L'hôtel aux étoiles filantes

publié le 31/08/2016 à 09:20

Le cas Violeta

Du 10 au 24 août, Violeta part 15 jours en Crête avec son mari. Elle a réservé sur un site Internet proposant comme offre intéressante, un hôtel 5 étoiles qui, d’après les photos, semble merveilleux. Malheureusement, une fois sur place, elle déchante ! Les parties communes sont sales, le buffet en libre-service est tout le temps vide, la plage située à 3 km l'oblige à prendre une navette PAYANTE (12 euros par jour pour deux) pour s'y rendre. Les matelas des transats sont noirs de crasse, les toilettes sont dégoûtantes…Elle est très loin de la description de l’hôtel et surtout des 5 étoiles annoncées !!!



