L'horoscope du samedi 28 août 2016

publié le 28/08/2016 à 08:45

Bélier

Seuls ceux qui sont nés après le 12 avril auront des problèmes d'humeur aujourd'hui, on leur reprochera leur mauvais caractère et leur tendance à rejeter les autres. Vous avez peut-être de bonnes raisons, c'est sûr, mais c'est la manière de faire qui risque d'être un peu brutale. Vos proches vous aiment, vous les aimez aussi, alors pourquoi être aussi brusque avec eux ? 2e décan, vous êtes passé par là mais à présent vous avez des atouts de taille pour construire et imposer vos idées. Vous êtes au top !

Taureau

Tout ce qui est échanges, contacts, visites et rendez-vous semble être favorisé aujourd'hui. Vous serez un vrai soutien grâce à vos conseils pratiques et avisés. Vous aurez besoin d'ailleurs de distribuer la bonne parole, votre intuition vous soufflera ce que vous devez dire et vous ne vous tromperez pas. Faites-vous confiance, surtout 3e décan, vous avez de magnifiques aspects en ce moment, qui vous donnent vraiment l'impression d'être indispensable et qu'on vous adore.

Gémeaux

Sauf si cela vous coûte de l'argent, n'hésitez pas à vous faire plaisir en ce dimanche. Offrez-vous un bon repas ou une petite sieste crapuleuse avec votre chéri/e. Vous avez essentiellement besoin, presque physiquement, d'avoir du plaisir pour compenser tout ce qui vous est tombé dessus, surtout si vous êtes né début juin. Vous n'êtes pas encore tout à fait sorti d'affaire, tout est encore très ralenti et difficile, mais vous êtes sur la bonne

voie.

Cancer

1er et 2e décans seront moins ultra-sensibles qu'hier, mais c'est au tour du 3e décan d'être vulnérable et surtout de réagir très fort à la moindre contrainte imposée. Il ne faudra surtout pas qu'on s'amuse à vous dire quoi faire, ou qu'on vous empêche d'agir comme vous l'entendez, notamment si vous êtes né après le 15 juillet. Mais il est vrai que votre vie est en train de changer, que vous quittez un schéma pour entrer dans un autre et que cela peut être un vrai bouleversement pour certains.

Lion

Vous voudriez déjà être à demain, ce dimanche vous déplaît à l'avance parce qu'il n'y aura rien de très excitant à faire. Or, vous avez un surplus d'énergie à investir. En particulier si vous êtes né les premiers jours d'août, vous en avez des tonnes et vous n'attendez qu'une chose, de pouvoir l'utiliser dans votre boulot ou, dans certains cas, pour relever un défi. A moins que vous n'ayez eu une idée très créative pendant les vacances et que vous n'ayez hâte de la mettre en pratique.

Vierge

Une excellente journée pour ceux du 3e décan, ça boume autant côté coeur que côté chance, il est possible qu'on vous ait fait une offre qui est difficile à refuser. C'est probablement côté boulot et s'il y a un problème qui vous fait réfléchir, c'est peut-être la distance entre chez vous et votre éventuel travail. Mais mieux vaut tenir que courir, non ? C'est en général ce que se disent les signes de Terre comme le vôtre. 2e décan, c'est toujours difficile mais ça ira mieux à partir de mercredi.

Balance

Plusieurs planètes flirtent avec les natifs du début du signe, des 22/23 septembre et du coup ce dimanche sera un peu hors du temps et de l'espace, presque parfait. C'est surtout l'arrivée de Vénus dans votre signe mardi et celle de Jupiter le 9 que vous devez sentir et votre vie relationnelle en est très améliorée. Vous avez peut-être fait de nouvelles connaissances pendant les vacances, et vous avez l'impression que votre vie a changé, que vous avez plusieurs options devant vous.

Scorpion

Il n'y a pas plus en phase avec le monde que vous, notamment 3e décan, vous avez ouvert des portes et bien entendu la vie s'est précipitée pour vous faire des offres. Et si Vénus quitte l'actuel amas planétaire qui se situe à la fin de la Vierge, où siègent Jupiter et Mercure, ces deux dernières continueront à vous envoyer de bons influx la semaine prochaine. Apparemment, vos petites cellules grises seront très sollicitées sur un projet qui pourrait vous ouvrir encore plus de portes.

Sagittaire

Né en novembre, vous êtes totalement sorti d'affaires, vous pouvez dès à présent reprendre le cours normal de votre vie, c'est-à-dire avoir de nouveau de la chance. Si elle n'est pas déjà là, elle ne va pas tarder à vous faire de l'oeil et à vous faire des propositions, ou vous mettre sur des " coups ", sur des projets intéressants. Mais quelque chose a changé, vous n'êtes plus tout à fait le même, vous n'avez peut-être plus cette insouciance qui rendait la vie si légère...

Capricorne

Les petites fêtes, les réunions, les tête-à-tête sont au programme d'une journée plutôt douce, quel que soit votre décan. Mais le 3e sera très à son avantage et il n'est pas exclu que quelqu'un soit sensible à votre charme, quel que soit votre âge. Vous savez aussi bien que moi qu'il y a plusieurs manières de séduire et quand vous le voulez, vous savez vous y prendre. Mais vous pouvez aussi être attiré par quelqu'un de brillant sur le plan intellectuel ; et ça, c'est votre " truc ".

Verseau

Aujourd'hui, c'est dans votre tête qu'il faudra faire le ménage. Trop d'idées se bousculent et avec les dissonances qu'il y a eu, certaines sont irréalisables. De plus, vous avez souvent le chic pour avoir de très bonnes idées mais qui sont trop en avance et qui peuvent paraître totalement utopiques. Une dernière chose, il vous arrive aussi de vous battre contre des moulins à vent, de défendre des causes indéfendables, justement parce qu'elles sont indéfendables !

Poissons

Décidément, le 3e décan est très à la mode en ce moment, on fait appel à vous pour tout et pour rien, du coup vous avez l'impression d'être totalement indispensable. Prenez un peu de recul parce que, malheureusement, cela ne durera pas ; et s'il y a des occasions à saisir, surtout ne les ignorez pas sous prétexte que vous pouvez avoir mieux. Saisissez-vous de ce qu'on vous offre, et vous verrez bien après, quand la vague chanceuse sera terminée. Une rencontre amoureuse est aussi possible.