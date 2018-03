L'horoscope du 31 mai 2016

publié le 31/05/2016 à 06:48

Bélier

La Lune étant chez vous, vous serez très instinctif, très intuitif, mais vous devrez vous méfier de votre impulsivité et d'une tendance à être un peu maladroit. Que ce soit en gestes ou en paroles, mettez la pédale douce et ne cédez pas trop vite à vos envies. Toutefois, la Lune est en harmonie avec Vénus et vous pourriez avoir une heureuse inspiration si vous êtes du 1er décan, né autour du 28 avril. A moins que vous ne rencontriez quelqu'un et que vous ne soyez sous le charme.



Taureau

2e décan, vous avez une force particulière ces jours-ci, celle de deviner ce que les autres vous cachent. Mais attention, tous vos proches ne sont pas cachottiers. Aussi n'accusez pas l'autre ou les autres sans avoir un peu fouillé et obtenu des preuves. Ce sont surtout les natifs des 8 et 9 mai qui sont concernés. Mais il se peut aussi que vous ayez des nouvelles d'une personne qui vit à l'étranger et avec qui vous avez noué un lien un peu spécial et qui vous fait réfléchir.



Gémeaux

Aider les autres c'est aussi s'aider soi-même, alors si on vous demande un coup de main aujourd'hui, ou de participer à acte généreux, vous direz oui sans hésiter. Vous avez besoin de l'attention des autres, 2e décan, et de leurs conseils. Il se peut même que l'avis d'un spécialiste vous soit très utile pour démêler la situation dans laquelle vous vous trouvez. 1er décan, un joli aspect entre Lune et Vénus vous donnera un charme incomparable et il n'est pas exclu qu'on soit à vos pieds.



Cancer

Toute la journée, vous aurez l'impression d'être en retard et même parfois de faire tout à l'envers. Déjà, essayez de partir vraiment à l'heure ce matin. Parce que, reconnaissez-le, vous ne partez jamais quand il le faut, qu'il s'agisse d'aller au travail ou à n'importe quel rendez-vous. Je connais plein de Cancer qui partent à l'heure à laquelle ils devraient être arrivés ! Par ailleurs, quelque chose vous mettra de mauvaise humeur pendant quelques heures (1er décan).



Lion

La pêche aujourd'hui ! Et quelle confiance en vous... Vous impressionnerez vos interlocuteurs car vous aurez des certitudes sur lesquelles vous serez très ferme. Et quoi qu'il en soit, ce sera un atout aujourd'hui, même si ce que vous envisagez est irréalisable ou utopique. Vous avez en effet une idée en tête, surtout si vous êtes de juillet, votre attitude très sûre de vous sera une de vos forces pour convaincre. Et il y a de bonnes chances pour que vous y arriviez (né fin juillet surtout).



Vierge

Vous disposez aujourd'hui et demain d'un bon aspect qui vous incite à chercher la vérité et à pousser habilement les autres à vous révéler quelques secrets. Vous y serez sensible si vous êtes du 2e décan, né autour des 9 et 10 septembre. Par ailleurs, Pluton (vos ressources cachées) peut vous être d'une aide précieuse si vous avez un combat à mener (cf. la dissonance de Saturne), car vous ne ménagez pas vos forces et vous avez décidé que vous ne lâcheriez pas prise.



Balance

De nouveau, ce sont ceux de septembre les mieux servis. On pourrait vous faire une proposition intéressante, sur laquelle vous n'hésiterez pas longtemps. Cela peut autant concerner votre travail qu'un voyage, ou un petit week-end à deux. La vie vous semblera plus légère qu'elle ne l'a jamais été, même si vous gardez quelques traces des difficultés qui ont marqué l'année dernière (né début octobre, surtout). 2e décan, Vénus sera opérationnelle pour vous à partir de demain.



Scorpion

Essayez d'être clair et net aujourd'hui, parce que sinon personne ne comprendra où vous voulez en venir, tant votre attitude sera contradictoire par moments. Vous direz oui aux uns, non aux autres et tous se perdront en conjectures, que ce soit au boulot ou chez vous. Vous prendrez un malin plaisir à vouloir brouiller les pistes, mais on peut se demander qui sera le plus embrouillé ! Une dissonance Soleil/Neptune rend les choses pas claires du tout.



Sagittaire

Vous subissez plusieurs aspects ennuyeux, mais vous êtes tellement brave, tellement courageux de nature, que vous forcez le respect et l'admiration. D'ailleurs, vous sentirez aujourd'hui à quel point vous proches sont fiers de vous et il ne faudra pas hésiter, vous-même, à vous adresser quelques compliments, vous les méritez ! Cela dit, il est vrai que la présence de Saturne chez vous doit vous incliner à l'humilité, mais il faut vous faire plaisir de temps en temps !



Capricorne

Le manque de sérieux, d'implication, le travail bâclé, les oublis, tout vous mettra d'une humeur de dogue car vous avez besoin de perfection en ce moment. Vous pourriez aussi vous en vouloir à vous-même car vous n'aurez pas assez bien fait quelque chose ; selon vous ! Vous ne sentirez pas où sont les limites, aussi serait-il bon de revoir vos exigences à la baisse, sinon vous allez vous mettre tout le monde à dos. Né autour du 8 janvier, ménagez aussi vos proches.



Verseau

Les bonnes nouvelles pourraient se ramasser à la pelle pour ceux de fin janvier, alors que pour le 3e décan, un supérieur semble faire obstacle à un projet. Mais l'obstacle peut être d'une autre nature, il peut aussi venir de vous et d'une volonté d'aller un peu trop vite en besogne. Prenez votre temps si vous êtes en train de mettre quelque chose en place, parce que Mars vous enverra une dissonance jusqu'au 2 août ; vous avez donc deux mois devant vous pour aboutir.



Poissons

Si ça ne va pas bien, n'hésitez pas à vous rabattre sur des choses qui font plaisir, sur ces petites gourmandises de la vie qui sont un peu comme des doudous. Parce que là, franchement, vous cumulez les dissonances, en tout cas si vous êtes du 2e décan. Le 1er est totalement sorti de sa mauvaise période, quant au 3e il dispose d'un bon aspect de Mars qui va durer jusqu'à début août. Un aspect qui donne envie d'entreprendre, de dépasser ses limites, d'effacer toute forme de frontière.