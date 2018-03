L'horoscope du 28 juillet 2016

publié le 28/07/2016 à 07:36

Bélier

Né après le 10 avril, Vénus vous envoie quelques rayons chaleureux et vous invite à penser avec votre coeur, plus qu'avec votre tête ; surtout si quelqu'un vous plaît. Cela dit, avec Vénus, le plaisir peut prendre mille formes et il n'est pas exclu que celui de partir en vacances (par exemple) ne soit pas au premier plan. Vous pouvez aussi passer de bons moments, très récréatifs, avec vos enfants ou avec des enfants en général si vous vous occupez d'une colonie de vacances (encore un exemple).

Taureau

Si vous étiez doué pour le bonheur hier, aujourd'hui vous serez doué pour la bagarre ! 3e décan né après le 16 mai, vous risquez de dire ou d'entendre des propos agressifs. Et dans ce cas, il faudra réagir : vous ne pourrez pas laisser l'autre s'en sortir comme ça ! Pourtant, vous êtes réputé pour votre non-violence et même pour fuir toute forme de conflit. Mais parfois, le Taureau a des colères violentes : elles sont rares mais mémorables pour votre entourage ! Essayez de ne pas aller trop loin...



Gémeaux

Né après le 10 juin, quelques rapides bons influx de Vénus vous mettent en vedette jusqu'au 5 août. Votre bon plaisir passera avant tout et au diable les conventions. Mais n'oubliez pas une chose, ces fameuses " conventions ", la morale, le devoir, tout cela ne peut que vous rattraper à un moment ou à un autre. Vous avez un aspect de Jupiter (la Loi) et si vous ignorez la ligne droite, vous pouvez avoir à le payer ! Toute négligence est à proscrire avec cet aspect de Jupiter qui dure jusqu'en septembre.

Cancer

À part ceux qui sont nés après le 16 juillet, et encore, la journée sera belle pour tous car vous aurez une ou des perspectives qui vous donneront comme une envie de danser. D'ailleurs, dans l'ensemble vous serez positif et c'est cette attitude qui amènera à vous les belles et bonnes choses de la vie. Ça ne sera pas forcément de grandes choses, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières, n'est-ce pas ? Prenez ce que la vie vous offre, surtout si vous êtes du 3e décan, et même si vous avez des problèmes.



Lion

Une forte contrariété pour la fin du signe qui pourrait perdre son sang-froid aujourd'hui. Mais né autour du 13/8, Vénus débarque et c'est la belle vie pour vous ! Fort heureusement, l'astre du coeur ne sera pas en dissonance avec Mars, la planète retournera en Sagittaire alors que la dissonance avec Vénus sera à peine esquissée... En revanche, né après le 20 août, vous risquez d'être dans tous vos états à cause de quelque chose qu'on vous aura dit, ou que vous aurez lu. Cela ne durera même pas 24h.

Vierge

Il y a une triple dissonance Lune/Mercure/Mars, mais elle vous sera utile natif du 3e décan, car vous pourrez ainsi imposer vos idées et votre sens de l'organisation. C'est vous qui aurez les commandes, en dépit des remarques ou de la fronde de certains. Ceux qui sont nés après le 20 septembre étant les plus concernés. Né autour du 15, Jupiter occupe une grande place car elle est conjointe à votre Soleil, ce qui attire l'attention sur quelque chose qui est en train de prospérer grâce à vous. Ou en vous.

Balance

L'attitude des autres ou d'un autre en particulier vous crispera ce matin, mais l'arrivée de la Lune en Gémeaux en fin de journée vous invitera à la détente. C'est peut-être la jalousie qui sera à l'origine de cette crispation, la vôtre ou celle de votre partenaire, surtout si vous êtes du 3e décan. Les relations ne sont pas franchement fluides en ce moment et il arrive souvent qu'il y ait des heurts. Il faudrait changer de mode relationnel, mais c'est plus facile à dire qu'à faire.

Scorpion

Né après le 18 novembre, c'est vous qui serez sous l'orage aujourd'hui, il faudra vous expliquer avec quelqu'un et vous n'êtes apparemment pas en position de force. Il s'agit peut-être d'un supérieur avec qui vous vous prendrez le bec parce que vous n'en pourrez plus de son attitude... D'un parent avec qui vous êtes en vacances et qui abuse de son autorité, comme il l'a toujours fait peut-être... Autre Scorpion, et 1er décan en particulier, vous vous ferez remarquer pour votre sens des conventions.

Sagittaire

Ne rien faire n'est jamais à votre menu, que vous soyez en vacances ou non, vous n'êtes décidément pas un contemplatif. Sauf quand vous visitez des pays inconnus, ou des expositions d'art venu de pays très exotiques. Tout ce qui vous emmène loin de vos quatre murs vous fait effectivement rêver, mais en-dehors de cela il vous est difficile de tenir en place, comme cela pourrait être le cas aujourd'hui. Si vous êtes encore au travail, les relations avec les collègues ne seront pas au top.

Capricorne

Vous serez impérial, rien ne vous atteindra et la mauvaise humeur de vos proches glissera sur vous sans laisser de traces. Mais vous ne serez pas renfermé pour autant. Vous semblerez peut-être verrouillé à double tour, mais votre sensibilité sera bel et bien là ; seulement, vous la contrôlerez parfaitement et ne vous laisserez pas manipuler par les émotions des autres. Par ailleurs, le 3e décan pourrait voir ses affaires prospérer grâce à Jupiter, toujours bien disposée à votre égard (jusqu'en septembre).

Verseau

Aujourd'hui encore, né après le 16 février vous serez pas mal secoué par la conjoncture, d'ailleurs vous aurez du mal à vous contrôler car l'autre vous fera grimper aux rideaux. Vous y verrez de la provocation de sa part, ou alors c'est vous qui n'en pourrez plus d'une situation de conflit ; vous vous êtes tu pendant un bon moment, mais là vous ne pouvez plus, il faut que ça sorte. Par ailleurs, né autour des 9, 10, 11 février, une invitation ou une proposition pourrait vous faire drôlement plaisir.

Poissons

Vous êtes très paradoxal ! Votre désir profond est de vous faire aimer, d'être adoré même, et la plupart du temps vous fuyez ceux qui vous manifestent des sentiments. C'est un peu une constante ! A côté de cela, vous allez tomber amoureux de quelqu'un qui ne voudra pas de vous, ou qui ne sera pas fait pour vous... Essayez de faire le point, comme vous le conseille Saturne et de comprendre pourquoi vous n'aimez pas les bonnes personnes. Les natifs de fin février, début mars sont particulièrement concernés.