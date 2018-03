L'horoscope du 28 avril 2016

publié le 28/04/2016 à 06:47

Bélier

Un climat un peu électrique aujourd'hui pour le 3e décan, mais il revient régulièrement et vous invite à chaque retour à mieux vous connaître. C'est la prérogative d'Uranus, qui est en conjonction avec votre Soleil (vous ne l'aurez plus jamais après) et vous fait vivre des expériences parfois difficiles mais toujours formatrices. Et vous en apprenez autant sur les autres que sur vous-même. Mais c'est très nécessaire, sachez-le, parce que le Bélier pressé ne prend pas toujours le temps de se connaître vraiment.

Taureau

La notoriété, la popularité, vous vous en méfiez beaucoup en général. Sauf que depuis que Jupiter est en Vierge, vous y êtes bien plus sensible que d'habitude. Vous avez besoin qu'on reconnaisse vos talents, qu'on vous complimente et il pourrait même y avoir des récompenses, passées ou à venir. Quoi qu'il en soit, comme je vous l'ai déjà dit, vous êtes le signe le mieux servi cette année, en tout cas jusqu'à l'arrivée de Jupiter en Balance à la rentrée de septembre.

Gémeaux

Mercure, votre planète, va rétrograder dès demain en regard de votre 3e décan. Un souci avec l'un de vos proches, probablement avec un enfant, un frère ou une sœur. Le problème peut venir d'une mauvaise communication ou de la mauvaise volonté de l'autre. S'il s'agit de votre enfant et qu'il passe le Bac, par exemple, vous serez désespéré de voir qu'il n'en fiche pas une rame, tout en vous assurant que tout va bien. Si c'est avec un frère ou une sœur, l'affaire semble compliquée jusqu'en juin.

Cancer

On pourrait vous demander, au dernier moment, de participer à un événement ou d'accepter une invitation à laquelle vous n'avez pas envie de vous rendre. Bref, vous vous sentirez un peu sous la contrainte aujourd'hui, en particulier si vous êtes du 3e décan, né autour des 13/14 juillet. Mais peut-être aussi que c'est vous qui vous mettez la pression car vous savez que vous êtes un peu trop " personnel ", que vous ne vous mêlez pas assez aux autres et qu'il faut que ça change.

Lion

Il y aura une foule de détails qui clochent, cela vous exaspérera et vous mettra de mauvaise humeur, mais essayez de voir l'ensemble et non les morceaux. Et l'ensemble est beaucoup mieux que vous ne le pensez ! Même si cette période Taureau est objectivement celle qui vous fait tout prendre très au sérieux et en particulier l'implication de vos collègues, collaborateurs ou employés. Vous ne leur passez rien, de la même manière que vous ne vous accordez pas le droit à l'erreur.

Vierge

Le fait que le Taureau domine donne la priorité à Vénus et à ses douceurs. Sa prochaine arrivée en Taureau vous permettra de fumer le calumet de la paix. Une expression pour dire que ça ira mieux, quelle que soit l'origine de vos soucis, 2e décan. Vous vous sentirez probablement mieux considéré, aurez plus l'impression de compter, d'avoir de la valeur. Et si le problème est d'origine familiale, il y aura une accalmie provisoire. Un peu trop provisoire à votre goût...

Balance

Ça risque d'être un peu tendu pour le 3e décan, mais la situation n'est pas nouvelle et il y a des solutions. Mais vous ne voulez pas vous y résoudre pour le moment. On ne va pas anticiper, mais il faudra bien que vous changiez quelque chose à une situation qui vous empêche de vous développer et crée des angoisses parfois difficiles à vivre. Il va falloir que vous arrêtiez de subir ce que vous subissez au nom de l'amour, ou pour conserver votre travail.

Scorpion

Vous serez dans le bon état d'esprit pour vos rendez-vous, mais dépêchez-vous de conclure vos accords ou contrats, Mercure entame sa rétrogradation demain. Et si vous n'avez rien conclu vous allez devoir attendre quelque temps (jusqu'au 23 mai) pour que Mercure reprenne une marche directe et que vous retrouviez de bonnes conditions de négociation. Mais vous pouvez aussi entamer une formation, un apprentissage, ou encore un travail qui vous isole (3e décan).

Sagittaire

Un imprévu d'ordre financier risque de vous perturber, mais pour une fois c'est le 3e décan qui sera concerné. Les autres décans ont intérêt à faire profil bas. Parce que si on résume, vous n'êtes pas très gâté par la conjoncture ! Le 1er décan reçoit Mars, et ce n'est pas toujours une partie de plaisir si on en croit les Anciens (Mars considéré comme le petit Maléfique)... Et puis le 2e décan reçoit Saturne, considéré par les Anciens comme le grand Maléfique ; mais il ne faut pas exagérer.

Capricorne

Une dissonance Lune/Uranus vous mettra sous tension 3e décan. Vous ferez ça tout seul en vous angoissant sur votre avenir et le choix que vous avez à faire. Au risque de me répéter, je vous rappelle que si vous êtes né après le 11 janvier, il faut faire le ménage devant votre porte. Parfois il s'agira de déménager, de laisser un endroit où vous avez longtemps vécu, ou alors ce sont les enfants qui déménageront. Mais il y a aussi l'obligation de prendre votre retraite pour les plus âgés.

Verseau

Chaud devant ! Vous serez distrait et risquez d'oublier un rendez-vous ou pire, votre objet préféré si vous êtes un vrai Verseau, votre téléphone portable. Vous y êtes totalement accro, comme à tout ce qui touche aux nouvelles technologies. Si ce n'est pas votre cas, c'est que vous n'êtes pas un Verseau uranien mais un Verseau Saturnien, plus attaché que l'autre aux valeurs du passé. Cela fait de vous quelqu'un de plus conservateur et donc un être totalement différent !

Poissons

Parfois, vous n'avez pas beaucoup d'amis, surtout en ce moment où vous avez pu être victime de quelqu'un qui prétendait être votre ami et vous manipulait. Ce genre de relation perverse où vous avez de l'admiration pour quelqu'un qui vous semble avoir raison en tout point quand il ou elle vous démontre que vous n'êtes pas capable de faire çi ou de faire ça. Et vous êtes enclin à croire ce qu'on vous dit. Heureusement, vous avez la possibilité d'ouvrir les yeux en ce moment.