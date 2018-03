L'horoscope du 27 juin 2016

publié le 27/06/2016 à 06:30

Bélier

C'est passager mais vous aurez du mal à garder votre calme parce qu'il vous semblera qu'on fait exprès de vous contrarier. Votre imagination sera coupable. Elle vous fera déformer vos perceptions et voir de l'agressivité là où il n'y en a peut-être pas. Essayez de prendre du recul et surtout d'être un peu moins susceptible. Vos relations seront plus agréables et surtout il y aura un vrai échange avec les autres ; ce qui ne sera pas le cas si vous vous fâchez sans cesse.

Taureau

Encore une fois, par rapport aux autres signes, vous vous en sortez haut la main ! Pas de doute, vous avez le ciel avec vous : prenez des initiatives, n'attendez pas. Non seulement les planètes en Cancer facilitent tout ce qui est communication, échanges, démarches, mais vous avez également un bon aspect de Jupiter (chance) qui n'est plus freinée par Saturne. La vie peut vous faire de jolis cadeaux si vous êtes né après le 7 mai (enfant, création, réussite qui attire l'attention sur vous).

Gémeaux

Si vous avez la pêche et l'envie de faire des projets, le contexte n'est pas idéal pour vous lancer, surtout 2e décan. Mais vous n'êtes pas le seul à être découragé. En effet, la dissonance Saturne/Neptune s'est reformée, elle est de nouveau exacte cette semaine et c'est un aspect déprimant dans la mesure où tout peut paraître vain sous son influence. Même les belles idées que certains défendent ou ont défendu sont en train d'agoniser parce qu'elles ne sont plus assez réalistes.

Cancer

Une belle semaine pour vous, avec l'arrivée de Mercure dans votre signe mercredi et le bon aspect Vénus/Jupiter. D'intéressantes rencontres vous attendent. Qu'elles soient amoureuses ou amicales, elles auront une influence positive sur vous et, suivant la nature des rencontres, sur votre évolution professionnelle. 2e décan, Jupiter est libérée de ses dissonances et vous permet d'avancer plus rapidement dans la diversification de vos activités. L'argent rentre !

Lion

Vous aurez beau être plein d'espoir et d'envie d'agir, vous serez face à des gens ou à des situations que vous ne pourrez pas faire bouger d'un iota. Pour le moment. Les choses sont un peu figées en effet, ou en pleine dissolution parce que des erreurs de jugement ont été faites et qu'elles pèsent leur poids. Et il ne sert à rien de vous dire que vous allez arranger tout ça, mieux vaut tourner la page et essayer de faire autrement (né après le 14 août).

Vierge

Votre productivité a baissé, ce qui est normal si on considère le contexte dans lequel vous êtes personnellement, plus le contexte général. Mais ça va remonter. Il faudra un peu de temps, mais vous avez de toute façon ouvert les yeux (en ce qui vous concerne personnellement) et vous avez compris les erreurs que vous avez commises. Vous n'êtes pas prêt à refaire les mêmes erreurs, en particulier né autour du 3 septembre. Savoir tirer la leçon des événements est une forme de sagesse.

Balance

Mars reprend une marche directe cette semaine et si vous avez eu un problème financier impossible à régler, vous allez entrevoir un début de solution, 3e décan. Les choses ne s'arrangeront pas dans l'immédiat, mais ça repartira dans le bon sens. Idem si vous avez eu un problème de santé, ou si l'état de l'un de vos proches a nécessité que vous vous occupiez de lui presque exclusivement. 1er décan, un rendez-vous prometteur dans le courant de la semaine ?

Scorpion

Vous êtes plutôt gâté par les astres cette semaine, le domaine du boulot et celui du coeur sont en vedette et si vous voulez prendre des risques, c'est le moment ! Toutefois, né autour du 15 novembre, Mars stationne " sur " votre Soleil, ce qui peut autant être positif que négatif, mais elle reprend une marche directe ce jeudi, ce qui va peu à peu vous permettre de sortir de la situation où vous vous trouvez, qu'il s'agisse d'une question de boulot ou de santé.

Sagittaire

Vous avez probablement longtemps pêché par orgueil parce que tout vous réussissait, mais aujourd'hui la vie vous demande de faire preuve d'humilité. Même si vous pensez n'avoir rien fait qui mérite qu'elle vous tape dessus (2e décan surtout), il est possible que vous soyez allé trop loin et que ces excès qui vous sont aujourd'hui reprochés datent de plusieurs années en arrière. 1er décan, tout va bien maintenant, mais avez-vous retenu la leçon de Saturne ?

Capricorne

La prochaine arrivée de Mercure en Cancer vous invitera à dialoguer et à négocier un contrat ou un accord quelconque. Vous avez de beaux atouts en main, surtout 1er décan (cette semaine en tout cas). Mais votre interlocuteur est susceptible de changer facilement d'avis, aussi vous faudra-t-il verrouiller les choses de manière à ce qu'il/elle ne puisse pas revenir en arrière. 2e décan, c'est côté coeur que ça se passera bien cette semaine. Si vous voulez séduire, n'hésitez pas.

Verseau

Occupé parce que sollicité par votre entourage privé ou professionnel, vous ne verrez pas ce lundi passer. Du coup, vous ne penserez pas à tout ce qui ne va pas ! Je ne dis pas que vous serez complètement détendu, je crois que c'est quasi impossible pour le Verseau, mais vous serez un peu plus cool. Exception faite du 3e décan, qui continue à recevoir des influx un peu tordus de Mars rétrograde ; mais elle repart jeudi en marche directe et peu à peu ça va aller mieux.

Poissons

Une semaine mitigée, avec quand même de bons influx de Vénus qui devraient adoucir votre quotidien, souvent difficile en ce moment, surtout côté boulot. N'oublions pas que Saturne occupe votre secteur de carrière et que vous pouvez craindre pour la stabilité de votre emploi. Il est possible aussi que l'entreprise où vous travaillez ait moins de commandes et que votre salaire soit diminué. Du coup, vous avez du mal à joindre les deux bouts...