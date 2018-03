L'horoscope du 27 juillet 2016

publié le 27/07/2016 à 07:22

Bélier

Vous déciderez que tout doit être plaisir aujourd'hui et vous ne vous priverez de rien, qu'il s'agisse de distractions, de petits cadeaux, et même d'une conquête amoureuse. En fait, vous ne douterez pas de vous un instant et cette confiance sera quelque chose qui peut être séduisant. Si vous veillez cependant à ne pas trop en faire et à ne pas paraître vaniteux ou arrogant : c'est le danger que vous courez en période Lion, un signe qui vous donne souvent une assez haute image de vous-même.

Taureau

La Lune étant dans votre signe, vous serez doué pour le bonheur aujourd'hui ; et même si ce n'est pas du bonheur à proprement parler, vous serez confortable. Parce que, probablement, vous serez bien entouré (la période Lion est celle qui est liée à la famille), ou que certains proches viendront chez vous pour quelques heures, et même parfois pour quelques jours. Ceux qui sont nés après le 9 mai pourraient en effet recevoir une visite (ou une nouvelle) qui leur fera plutôt plaisir.



Gémeaux

Si vous voulez être en phase aujourd'hui, empêchez-vous d'intervenir dans les discussions et ne donnez de conseils à vos proches qu'après mûre réflexion. Vous avez en effet intérêt à adopter un profil bas, vu que vous ne serez peut-être pas très en forme intellectuellement et que vous risquez gaffes et bévues, voire lapsus. Toutefois, le 3e décan se prépare à recevoir Vénus à partir de demain, une configuration qui sera très utile pour attirer les sympathies et passer de bons moments en compagnie de vos proches.

Cancer

Vous serez dans la solidarité, la fraternité, et tout ce qui y a trait vous plaira. Vous aurez besoin de vous sentir relié aux autres par des idées et des expériences vécues. Or vous tomberez certainement, aujourd'hui ou demain, sur quelqu'un qui aura donc fait la ou les mêmes expériences que vous (3e décan surtout) et votre échange vous apportera beaucoup : en particulier si vous êtes né autour du 17 juillet. Vous êtes souvent sous pression en ce moment, à cause d'un changement ou d'un projet.



Lion

Comme hier, ce sont ceux qui sont nés après le 12 août qui sont bien servis, et ce grâce à la proximité de Vénus. Elle vous promet de tendres journées jusqu'au 5 août. Et si elles ne sont pas tendres, elles seront satisfaisantes sur le plan financier. Mais il faut tenir compte de ses états le jour de votre naissance et si elle était dissonante, bien sûr les dissonances se répètent et ce sera moins fun que prévu. Et c'est donc toujours le cas lorsque Vénus se trouve proche de votre Soleil comme aujourd'hui.

Vierge

L'attrait du grand large et le besoin de vous éloigner de certaines personnes, tout vous dit qu'il vous faut des vacances. Espérons que vous allez pouvoir partir bientôt. Ce n'est pas forcément le cas pour tous, la dissonance de Saturne pouvant vous priver parce que vous n'avez pas les moyens, ou parce que vous devez rester pour vous occuper d'un membre de votre famille qui a des problèmes de santé. Et s'il/elle habite chez vous, vous ne devez pas vivre une période très agréable.



Balance

Le ciel met l'accent sur votre planète, Vénus, ce qui signifie que vous aurez un regain d'amour et même parfois de désir pour votre partenaire, aujourd'hui et demain. Vous aurez envie de l'ensorceler, de lui montrer comment et à quel point vous l'aimez, en dépit des moments parfois difficiles qu'il ou elle peut vous faire vivre. Mais c'est ainsi que fonctionne le couple, avec des hauts et des bas ; rien d'exceptionnel. Né autour des 17, 18 octobre, les nouvelles surprenantes sont encore d'actualité.

Scorpion

Les sollicitations et autres invitations seront dans votre actualité, peut-être songerez-vous à organiser une réunion familiale, à moins qu'elle ne soit déjà programmée. Certains en seront contents, alors que pour d'autres ce sera un peu comme une obligation que vous respectez mais qui vous casse un peu les pieds ! Par ailleurs, né en fin de signe (après le 18 novembre), Mars - qui est conjointe à votre Soleil - risque de se faire remarquer entre aujourd'hui et demain. Prévoyez un petit conflit.

Sagittaire

Saturne s'est posée sur votre Soleil et assombrit votre paysage si vous êtes né autour du 1er décembre. Bien que ça ne soit pas évident, essayez quand même de positiver. Je ne dis pas que cela réglera vos problèmes, mais le Sagittaire a besoin de positif dans sa vie, de pouvoir se dire que " ça va aller mieux ". Si vous êtes de ceux qui sont sans emploi et qui s'en sentent totalement mortifiés, vous allez pouvoir rattraper les choses et remonter en selle à partir de septembre. Pas instantanément, mais peu à peu.

Capricorne

Ce sera une bonne journée pour vous, qui se distinguera des autres parce que dans quelque domaine que ce soit, vous parviendrez à attirer l'attention des autres. Je ne pense pas que vous aurez spécialement quelqu'un à séduire, ce sera plutôt pour attirer le client ou conclure une affaire. Pour certains, les questions financières sont prioritaires en période Lion, alors que pour d'autres ce sont les problèmes de " propriété " au sens large du terme. Avec, en sourdine, la crainte de perdre ce qui vous appartient.

Verseau

Courage si vous êtes né après le 16 février ; il va falloir gérer la dissonance entre Mercure et Mars qui peut créer une grosse dispute dans les prochains jours. A moins que vous n'ayez un surcroît de travail, alors que vous êtes déjà en flux tendu, comme on dit. Mais dès le 2 août, Mars reviendra chez l'ami Sagittaire et donnera de l'élan à vos projets. 1er décan d'abord (jusqu'au 24 août), 2e décan par la suite : mais ce sera moins fun pour vous car Mars rencontre Saturne, juste un peu avant le 24, ce qui peut vous bloquer.

Poissons

Vous aurez aussi besoin d'échanges, de vous sentir accepté tel que vous êtes par vos proches. Vous ne ferez pas de chichis et direz tout net ce que vous pensez. Et ce n'est pas fréquent, c'est pourquoi je vous le signale. D'habitude, comme vous ne voulez pas de problème, vous dissimulez très habilement ce que vous pensez...