L'horoscope du 27 avril 2016

publié le 27/04/2016 à 06:27

Bélier

Des petits obstacles, des difficultés sans gravité vous mettront d'une humeur de dogue, juste parce que vous leur accorderez une importance démesurée. Ou alors, au contraire, vous aurez trop de recul et vous n'aurez pas de sentiments, pas d'émotions. Les autres vous trouveront froid et distant, ce dont vous êtes tout à fait capable quand vous êtes fixé sur quelque chose et que vous ne voulez pas qu'on vous perturbe. Si vous agissez comme ça au travail, essayez quand même d'être plus chaleureux à la maison !

Taureau

L'idée d'un voyage pourrait germer, mais des personnes vivant loin de vous pourraient aussi se déplacer pour venir vous souhaiter votre anniversaire. En tout cas, vous serez content parce que vous sentirez que vous comptez pour les autres, et si c'est important pour tout un chacun, cela l'est peut-être plus pour le Taureau qui a toujours l'impression de donner beaucoup et d'avoir la même chose en retour. Par ailleurs, Vénus débarque chez vous jeudi, vous devez déjà sentir ses influx valorisants 1er décan.

Gémeaux

Est-ce que vous auriez oublié de payer une facture ? En tout cas, l'argent que vous devez se rappellera à vous aujourd'hui et cela vous plombera un peu le moral. Vous oublierez rapidement, mais pendant quelques heures vous ferez une sorte de fixation dessus. Votre intérêt, si vous ne pouvez pas payer, ce n'est pas de fuir la situation mais de discuter avec votre débiteur ou avec l'organisme à qui vous devez de l'argent et leur expliquer votre situation. 3e décan, en particulier.

Cancer

N'attendez pas trop des autres aujourd'hui, sauf si c'est vous qui avez quelque chose à proposer. Mais d'une manière générale, comptez plutôt sur vous. Vous avez un peu trop tendance à penser que l'autre doit être tout pour vous. Ce n'est pas un bon calcul car s'il n'y a pas " d'autre ", vous vivez dans le manque... Heureusement, vous êtes souvent bien investi dans votre travail, et vos relations dans ce domaine sont sans ambiguïté car vous n'y mettez pas de sentiments. Du coup, le terrain est dégagé.

Lion

C'est dans le travail que vous vous sentirez le plus exister parce que vous y avez conquis un pouvoir et que c'est une sorte de déguisement qui vous va bien. Généralement vous n'êtes pas dupe, vous savez que vous n'avez le pouvoir que parce que vous avez affaire à des situations où vous avez su le prendre. Le danger étant bien sûr d'en abuser et de retourner les autres contre vous parce que vous leur demandez la lune. Ce qui n'est jamais au grand jamais, un bon calcul.

Vierge

Vous serez un peu plus optimiste et souriant que les autres jours et surtout vous vous accorderez un petit plaisir. Mais, interdiction de vous en sentir coupable ! Je m'adresse au 2e décan qui est le plus ennuyé par la conjoncture et qui peut, dans certains cas, vivre une vraie situation de crise ou un problème qui suscite beaucoup d'émotions déstabilisantes. En revanche, si vous êtes né en août, la prochaine arrivée de Vénus en Taureau va vous mettre en joie.

Balance

S'il y a bien une chose dont vous n'aurez pas envie aujourd'hui, c'est de travailler. Alors, si vous en avez la possibilité, pourquoi ne pas bosser de chez vous ? Evidemment, si vous êtes dans le commerce ou dans un bureau ça ne sera pas possible, aussi apportez quelque chose avec vous qui vous fera penser à la maison ou qui vous donnera l'impression d'être à la maison. Si vous êtes un peu angoissé (né autour des 9, 10 octobre), cela aura aussi un effet rassurant.

Scorpion

Les natifs du 3e décan vont devoir faire preuve de patience, la rétrogradation de Mercure va ralentir tout ce qui est du domaine de la communication. Vous serez concerné si vous attendez une réponse à une proposition que vous avez faite, ou si au contraire on vous a mis sur un coup et que vous ne savez pas quand cela va se faire. Ces jours-ci, ce sont les natifs des 14, 15, 16 novembre qui sont les plus sensibles à cette conjoncture car Mercure rétrograde " sur " leur Soleil à partir de vendredi.

Sagittaire

Vous serez du genre entête, buté, sûr de vous et de vos opinions. Evidemment cela peut vous être très utile, mais sachez que les autres n'apprécieront pas ! Ils auront l'impression d'avoir affaire à un roc et surtout de ne pas pouvoir vraiment échanger avec vous, tant vous serez persuadé d'avoir raison. Et même si c'est vrai, même si vous avez effectivement raison, essayez de ne pas être trop péremptoire de manière à laisser vos interlocuteurs dire ce qu'ils pensent.

Capricorne

La Lune s'est installée chez vous jusqu'à vendredi et si vous êtes né avant le 11 janvier, vous aurez le plaisir d'être sollicité, invité, bref recherché par les autres. Vous n'y êtes peut-être pas habitué, mais si vous êtes né autour des 2 et 3 janvier, il va falloir en prendre votre parti car vous serez très souvent mis à contribution dans les prochains mois pour aider les autres et même parfois pour faire du " social ". Il est possible que vous ayez des relations dans une communauté...

Verseau

Un peu de solitude ne vous fera pas de mal, acceptez-la car cela signifie que vous vous acceptez vous-même et que vous êtes bien en votre propre compagnie. Souvent le Verseau a eu une enfance solitaire et de deux choses l'une, ou il fait tout pour ne jamais se retrouver seul, ou au contraire il apprécie sa solitude et semble n'avoir besoin de personne. Vous faites aussi souvent partie de ceux qui se sont élevés tout seuls, faute d'une éducation adaptée à vos besoins.

Poissons

2e décan, Neptune circule à présent chez vous et elle peut autant décupler vos talents, votre créativité, qu'accentuer votre incapacité à vous mettre des limites ; ou à en mettre aux autres. Il se pourrait que vous soyez une véritable passoire et que vous disiez oui à tout ce qu'on vous demande, par exemple. Mais vous pouvez aussi engloutir des tonnes de nourriture (ou d'autre chose), dans le but de combler un vide que vous avez en vous. Probablement un manque d'amour.