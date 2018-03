L'horoscope du 26 juin 2016

publié le 26/06/2016 à 09:03

Bélier

Je ne sais pas quelle mouche vous a piqué, mais vous aurez envie de dormir quasiment toute la journée. Laissez-vous aller, cela vous ressourcera. Surtout si vous êtes du 3e décan : il semble que quelque chose ou quelqu'un vous pompe toute ou partie de votre énergie et cela dure depuis un peu trop longtemps, vous en avez marre. Disons que cela va commencer à aller mieux à partir de jeudi prochain, mais vous ne serez pas complètement débarrassé avant début août.

Taureau

2e décan, prévoyez une semaine sympathique grâce à de bonnes relations avec vos proches ou à de lucratives affaires. Vous serez en phase avec tout le monde. Il y aura une sorte de connivence avec ceux que vous croiserez au boulot et avec votre entourage la complicité sera à son plus haut niveau. Et puis, quelqu'un que vous connaissez déjà pourrait vous faire de l'oeil et cela vous amusera. Vous y penserez et ce genre de pensées positives ne peut que vous faire du bien !

Gémeaux

Vous n'aurez pas votre pareil pour remettre à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Mais tout vous semblera être une insupportable contrainte. Et c'est encore le 2e décan qui est le plus concerné. Mais vous allez recevoir toute la semaine prochaine un (faible) aspect de Vénus qui vous incitera à vous accorder des petits plaisirs, ou à agrémenter votre quotidien à votre manière. Et cela vous aidera à ramener vos soucis à une plus juste proportion.

Cancer

Vénus atteint aujourd'hui votre 2e décan et si vous êtes né début juillet, vous pouvez prévoir de la douceur, de la tendresse, des moments chaleureux. Ça ne durera pas très longtemps, mais cela vous requinquera et vous redonnera confiance en l'amour. Toutefois, si votre thème de naissance ne s'y prête pas, c'est au contraire un problème répétitif qui se manifestera et vous procurera de l'insatisfaction, que ce soit dans le domaine amoureux ou financier.

Lion

Soyez patient, Vénus file vers votre signe qu'elle atteindra le 12 juillet. Aujourd'hui, vos amours pourraient réveiller le jaloux qui sommeille en vous. A moins que ça ne soit votre partenaire qui fasse sa crise. Quoi qu'il en soit, il y aura des tensions qui ne se résoudront que... sous la couette. Si on vous accuse d'avoir été trop séducteur, ne vous justifiez pas, cela ne fera qu'alimenter la jalousie de l'autre. Soyez rassurant, affirmez vos sentiments, cela suffira à le/la calmer.

Vierge

2e décan, les bons influx de Vénus agiront comme un baume apaisant et donneront toute sa valeur à l'amitié. On vous apportera une aide très efficace. On sait les problèmes que vous rencontrez, soit en famille, soit au boulot, et ce coup de main vous redonnera de l'espoir. Vous l'aviez perdu depuis quelque temps, à moins que vous ne soyez un incurable optimiste, ce qui est plutôt rare chez les Vierge ! Et la prochaine arrivée de Mercure en Cancer (le 29) aura le même effet.

Balance

Né après le 12 octobre, voilà que Mercure vous réserve une petite surprise la semaine prochaine. Une bonne nouvelle, un document attendu qui arrive. Chaque membre du décan aura droit à une journée où la communication et les échanges seront au premier plan (résultats du Bac ?), à moins que vous ne partiez en vacances pile le 1er juillet et que grâce à l'harmonie entre Mercure et Uranus vous n'alliez dans un endroit totalement inconnu, ce qui vous excitera beaucoup.

Scorpion

Vous apprécierez les influx de Vénus si vous êtes né vers le 2 novembre, ils sont favorables aux voyages et aux voyageurs qui peuvent débarquer chez vous. 2e décan, vous recevrez ces influx toute la semaine prochaine et l'association entre Vénus et Neptune, exacte demain, pourrait aussi vous faire ressentir de l'amour inconditionnel pour votre chéri/e, pour un enfant ou un parent. Toutefois, il peut aussi, parfois, s'agir d'amour mystique, de besoin d'élever vos sentiments.

Sagittaire

Sur la terre comme au ciel, il n'y a pas grand-chose pour vous plaire en ce moment, mais la roue tournera rapidement après l'été pour le 2e décan. La dissonance entre Saturne et Neptune, celle qui défait, qui affaiblit, qui empêche de construire du solide sera de nouveau exacte à la rentrée, et ce n'est pas parce qu'elle ne l'est plus pour le moment qu'elle n'est pas active à l'arrière-plan. Vous n'êtes donc pas encore en terrain stable (né autour des 3, 4, 5 décembre).

Capricorne

2e décan, avec l'opposition de Vénus jusqu'au 4 juillet, vous serez charmeur et obtiendrez tout ce que vous voulez en vous montrant conciliant, accommodant. Peut-être aurez-vous un contrat à signer ou un accord à discuter et c'est la raison pour laquelle vous serez si conciliant ; en apparence ! Parce que, comme d'habitude, vous ne lâcherez pas le morceau et il n'y aura pas plus accrocheur que vous pour obtenir ce que vous voulez. Ce sera chaud aussi, côté coeur.

Verseau

3e décan, en dépit des problèmes de rivalité et de jalousie que vous pouvez rencontrer, une bonne nouvelle ou un rendez-vous positif vous attendent. En particulier si vous êtes né autour du 13 février ; on peut aussi vous apprendre quelque chose d'étonnant, ou c'est vous qui lirez une information qui vous surprendra ; ou qui la donnerez vous-même ! Ce sera en début de semaine, entre lundi et mardi. Essayez de vous reposer et de ne pas vous stresser aujourd'hui.

Poissons

Comme la Vierge, vous aurez droit, 2e décan, à votre dose de baume apaisant. Les bons influx de Vénus vous permettront de retrouver votre confiance en vous et votre goût pour la vie. Même si cela ne dure pas, ce sera une petite graine de plantée qui vous permettra de voir la situation sous un angle un peu plus positif. Et si vous parvenez à conserver cet état d'esprit, vous passerez de bonnes vacances. Certes, la rentrée ne sera pas facile mais après, les dissonances seront terminées !