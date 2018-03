L'horoscope du 25 juillet 2016

publié le 25/07/2016 à 07:14

Lion

Bon anniversaire ! Vous serez favorisé ces prochains mois par une harmonie de Saturne qui dope vos ambitions et vous donne les moyens d'atteindre vos objectifs. Votre expérience, votre sérieux et votre créativité seront vos principaux atouts. A moins que vous ne soyez en train de construire du solide sur le plan sentimental. Peut-être avez-vous décidé de mettre un bébé en route ? Avec Saturne, même en bon aspect, il ne faut pas être trop pressé. Prenez votre temps !

Vierge

Né après le 12 septembre, c'est vous qui recevez le plus d'influx cette semaine et ceux de Jupiter pourraient vous donner ou vous redonner une chance à saisir. Toutefois, on dirait que vous avez du mal à réfléchir et à prendre position, peut-être parce que vous trouvez certains inconvénients à ce qu'on vous propose. S'il s'agit d'un travail, par exemple, il se peut qu'il soit éloigné de votre domicile ou que ce soit compliqué de vous y rendre. Mais pensez aussi aux avantages, ils semblent nombreux.

Balance

Une semaine très sympathique, surtout pour ceux de septembre ; si vous avez des projets de vacances ils semblent être excitants et vous serez impatient de partir. Généralement, vous ne mangez pas de ce pain-là, mais là votre projet semble tellement attirant que vous avez hâte. Par ailleurs, né autour des 2, 3 octobre, un bon aspect de Saturne semble très constructif mentalement, il vous permet d'évoluer et même de grandir, de mûrir (selon votre âge). Mais on mûrit à tous les âges, non ?

Scorpion

Né après le 19 novembre, vous recevez encore Mars cette semaine, mais ce sera terminé la semaine prochaine. Il faut vous battre pour vous et non contre vous ! On peut donner plusieurs autres sens à cette présence qui dure quand même depuis un certain temps : les uns ont une fièvre inexplicable, les autres sont très irritables, voire agressifs. D'autres encore ont une tonne de travail sur les épaules et sont totalement investis dans ce qu'ils font, au point qu'ils en oublient tout le reste.

Sagittaire

1er décan, vous retrouvez Saturne jusqu'à fin août, mais cette semaine son harmonie avec le Soleil indique que vous pourrez prendre de la distance et être plus à l'aise. Vous mettrez vos problèmes de côté mais les natifs du 1er décembre auront tendance, malgré tout, à se faire du mouron par moments. En particulier vendredi. Mais la conjoncture vous permettra de passer rapidement à autre chose. Né après le 12 décembre, il pourrait être question d'une promotion, d'une évolution...

Capricorne

La question de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein se posera toute la semaine pour les natifs de décembre : une situation vous plonge dans le doute. Et quand le Capricorne doute, cela débouche souvent sur une vision plus ou moins pessimiste. Rassurez-vous, 1er décan, cela ne durera pas et surtout vous allez recevoir de bons influx de Mercure à partir de samedi : ils vous remettront la tête à l'endroit. Vous ne douterez plus du tout, au contraire ; la confiance reviendra au grand galop.

Verseau

C'est le 3e décan qui sera très sollicité par les astres, Mercure et Vénus vous aideront pour obtenir un accord, mais Mars en dissonance risque de compliquer les choses. Surtout entre jeudi et vendredi, quand Mercure sera en dissonance avec Mars : nous en reparlerons, mais si vous êtes né autour des 16 et 17 février, vos échanges seront plutôt vifs et cela ne favorisera pas l'accord en question. Il se peut même qu'un contrat ou une entente qui devaient être signés, soient remis en question.

Poissons

Né fin février, ce n'est pas Byzance. Essayez de ne pas nager contre le courant, au contraire pour vous en sortir il faut nager dans le sens du courant, ne pas résister. Or, Saturne vous incite à résister, à vous accrocher, à persévérer... Ce qui ne peut que vous épuiser, surtout si les courants sont forts ! La situation risque de ne pas être réglée avant fin août. Pour les autres Poissons, et surtout le 3e décan, il n'y aura pas de loup, sauf si vous êtes en conflit avec quelqu'un ; cela s'accentuera.

Bélier

Avec le Lion aux affaires, tout devrait aller comme sur des roulette 1er et 2e décan. Mais vous risquez de passer votre mauvaise humeur sur vos proches, 3e décan. Cependant cela ne durera pas, d'ailleurs, vous n'allez pas tarder à avoir une nouvelle qui vous ouvrira des perspectives, en particulier si vous êtes né autour du 14 avril (avant jeudi). 2e décan, vous serez parmi les plus charmeurs et les plus séducteurs jusqu'à vendredi, si vous voulez emballer, c'est le bon moment.

Taureau

Ceux qui subissent l'opposition de Mars et qui ont des soucis avec leur conjoint ou un proche vont pouvoir se détendre, en tout cas si vous êtes né avant le 19 mai ! Vous n'êtes plus très nombreux à recevoir cette opposition, qui se terminera la semaine prochaine. Alors né après le 19, essayez malgré tout d'arrondir les angles, même si vous estimez que ce serait à l'autre de le faire parce que c'est lui (elle) qui est de mauvaise humeur et qui vous agresse sans cesse. Mais " pasdeconflit " n'est-ce pas ?

Gémeaux

La semaine commence bien, vous avez mille projets et ça continuera sur ce tempo. Toutefois, né autour du 30 mai, rien ne marche et vous êtes un peu découragé. Saturne s'opposera à vous tout le mois d'août et l'ambiance ne sera pas terrible par moments. Pas tout le temps. Mais l'impression générale ne sera quand même pas terrible, surtout si vous êtes de ceux qui ont un problème de couple. Toutefois, selon votre année de naissance, il se peut que vous soyez insensible à cette dissonance et que tout ce que je raconte ne vous concerne pas !

Cancer

Vous n'avez pas de dissonance si vous êtes né avant le 7 juillet, aussi profitez à fond de l'instant présent. Né vers le 7 et autour du 17, l'équilibre et la sérénité sont absents. Les uns à cause de Pluton, comme nous l'avons vu hier, les autres à cause d'Uranus et des changements qu'elle vous impose malgré vous. Né après le 19 juillet, Mars sera encore toute la semaine en harmonie avec vous (elle changera de signe la semaine prochaine) et vous aurez donc une énergie quasi inépuisable.