L'erreur médicale

publié le 14/06/2017 à 09:20





Le cas Nicolas

Le 7 septembre, suite à un malaise, on diagnostique à Nicolas une tumeur au cerveau. Après une IRM et une biopsie, il apprend que la maladie est extrêmement grave : pas d’opération possible, on lui prescrit donc un traitement de radiothérapie et chimiothérapie. On lui dit même que « sans traitement, il succombera en moins d’un an ». S’en suivent de longues nuits d’angoisse pour lui-même, sa mère, sa compagne et ses trois jeunes enfants. Mais 2 mois plus tard, le 8 novembre, alors qu'il était sur le point d’avaler son 1er comprimé de chimiothérapie, on vous annonce qu’il y a eu une erreur de diagnostic ! Il n'a pas de tumeur !

Le 3210 : Julien Courbet et son équipe attendent vos appels

Et n'oubliez pas : vous pouvez chaque jour pousser votre coup de gueule, au 3210 !