L'enduit HS

Le cas Gérard

Le 29 mai 2015, Gérard fait réaliser un enduit par une entreprise. Deux mois plus tard, il remarque une fissure et demande à la société d’intervenir. Malheureusement, la réparation est de courte durée. Depuis, les fissures se multiplient et l’enduit est soufflé. Le problème a été signalé en août 2016 et un technicien est passé le 18 octobre. Après cette date, Gérard n’a plus eu aucune nouvelle. Il a tout de même payé près de 5000€ pour un travail qui s’est abîmé en 2 mois….





