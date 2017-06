L'employeur indélicat

Julien Courbet et Maître Nathalie Fellonneau

publié le 12/06/2017 à 09:20





Le cas Emmanuel

L'ancien employeur d'Emmanuel lui doit près de 50 000 euros. Il a été condamné en novembre 2015 à lui verser 32000 euros, sur lesquels il a touché à ce jour 11 500 euros. Il doit aussi lui fournir tous les documents nécessaires à la régularisation de sa situation auprès de Pôle Emploi avec une astreinte de 50€ par jour de retard (donc depuis mi-décembre 2015 environ 27000€). Les motifs de la condamnation : il n'a pas été payé pendant 6 mois en 2013, il avait un contrat à mi-temps alors qu'il a travaillé pendant 10 ans de 9 h à 18 h du lundi au vendredi, et il a été licencié sans cause réelle et sérieuse...

