L'édition 2017 du salon Made in France est "un excellent cru", pour sa créatrice

publié le 12/11/2017 à 19:07

C'est un label qui a le vent en poupe. Le salon "Made in France" se tenait les 10, 11 et 12 novembre Porte de Versailles à Paris. Il s'agissait de la sixième édition. Au micro de RTL, la créatrice de l'événement, Fabienne Delahaye, s'est félicitée du succès de cette manifestation. "C'est un excellent cru. On attendait 50.000 visiteur et je pense qu'on a dépassé les 60.000", a-t-elle salué, dimanche 12 novembre.



La veille, l'ancien ministre de l'Économie de François Hollande, chantre du "made in France", Arnaud Montebourg, est venu arpenter les allées du salon. "Un exposant lui a expliqué que grâce au salon de l'an dernier, il avait recruté six personnes. Plus les entreprises vendent, plus elles recrutent et plus elles investissent", a défendu Fabienne Delahaye, évoquant les retombées économiques de l'événement.

Fabienne Delahaye répond également aux détracteurs qui pointent le coût parfois prohibitif du "made in France". "Combien coûte chaque année à chacun d'entre nous la perte des emplois, la perte de savoirs-faire ? Il ne s'agit pas seulement de voir un coût sur une étiquette, il faut voir la totalité des coûts", a rétorqué Fabienne Delahaye, souhaitant tordre le nez aux idées reçues.