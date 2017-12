L'éditeur aux abonnés absents

publié le 07/12/2017 à 09:20





Le cas NellyNelly est présidente d’une association et elle a écrit un livre pour récolter des fonds. Seulement depuis la publication de ce livre, elle ne rencontre que des problèmes avec son éditeur. Il ne respecte pas le contrat, qui stipule que l’éditeur assure la distribution du livre auprès des librairies (librairies classiques et grandes enseignes FNAC, Amazon, etc). Il refuse en effet que le livre soit distribué en librairie, et ne le vend que sur son site. Il n’en fait pas non plus la promotion auprès de la presse, contrairement à ce qui était prévu. Nelly a dû envoyer le livre elle-même aux journalistes qui le lui demandaient !