L'école buissonnière

Le cas Justine

Justine est étudiante en 3e année de Bachelor à distance et elle rencontre de nombreux problèmes avec la formation, qu'elle a payée 5350€ ! Malgré les promesses de la présentation faite par l’école et du contrat signé, il n’y a aucun accompagnement pédagogique, une plateforme Internet qui ne fonctionne pas, un planning modifié jusqu’à la dernière minute, des fautes d’orthographe et des cours désuets. Bref, c’est la catastrophe.









