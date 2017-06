L'assurance en suspens

publié le 23/06/2017 à 09:20





Le cas Marina

Depuis des mois, Marina attend que son assureur prenne en charge son prêt immobilier pour cause d’arrêt maladie. A cause du retard de traitement de son dossier, elle a dû emprunter de l’argent à des amis pour payer ses traites et cette situation ne peut plus durer. Suite à une hernie discale déclarée en juin 2016, elle a en effet fait une première demande de prise en charge en octobre (après les 120 jours de carence), demande refusée : l’assurance ne la prend en charge que si elle opérée. En mars, elle est opérée, elle fait donc immédiatement une nouvelle demande. Demande cette fois acceptée en avril. Mais depuis, elle a beau renvoyer tous les documents demandés chaque semaine, son dossier n’avance pas.

Le 3210 : Julien Courbet et son équipe attendent vos appels

Et n'oubliez pas : vous pouvez chaque jour pousser votre coup de gueule, au 3210 !