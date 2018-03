L'assurance "à la demande" pour protéger vos objets nomades

publié le 06/03/2018 à 10:11

C'est une nouvelle façon de consommer l'assurance. En un clic, vous pourrez assurer vos objets nomades. Vous partez en week-end ? Vous assurez votre tablette pour deux jours. Vous partez en tournée un mois ? Vous assurez votre guitare et votre ordinateur. Vous partez une semaine à la neige ? Vous assurez vos skis et votre appareil photo pour sept jours.



Vous cliquez, vous payez entre onze et cinquante centimes par jour et par objet pour être assuré contre le vol, la casse et l’oxydation. Quand vous revenez, vous cliquez et vous n'êtes plus assurés. Une assurance à la carte qui s'adresse aux jeunes qui commencent à s'équiper.

Elle va protéger leur smartphone, leur ordinateur ou leur vélo, car ils se déplacent avec et ont investis dedans. Mais cela s'adresse également aux familles qui bougent beaucoup et qui avec leurs enfants déplacent des consoles de jeux ou des enceintes le temps d'un week-end. Ce type d'assurance, instantanée, est une première en France, sauf pour les voitures. Toutefois, elle existe déjà en Angleterre, en Australie et aux États-Unis.