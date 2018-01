L'artisan trop vite parti

publié le 04/01/2018 à 14:48





Le cas Evelyne

En tant que personne handicapée, Evelyne a besoin d’aménager son habitation. Pour financer ces travaux, elle peut compter sur des aides de l’Agence Nationale de l’Habitat et du RSI. Mais celles-ci sont limitées dans le temps et sont seulement validées sur factures. C’est pourquoi sans attendre, elle contacte des artisans de la région. Le 15 mai 2017, elle signe notamment un devis avec un maçon pour qu’il lui réalise une rampe PMR (personne mobilité réduite).Elle verse en plusieurs fois la somme de 6064 € sur un devis global de 11.880 €. Seulement, rien ne se passe comme prévu ! L’artisan se contente de démolir la terrasse existante, de poser un peu de ferraille et de remonter quelques agglos, puis il disparaît…