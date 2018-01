L'artisan susceptible

publié le 25/01/2018 à 09:20

Le cas de Matthieu

En 2016, Matthieu se lance dans la construction d’une maison à ossature bois. Il signe des devis avec les différents corps d’état dont un artisan pour la partie isolation et aménagement intérieur (électricité, sanitaires, revêtements murs et sols). Ce dernier commence le travail en septembre 2017. Fin novembre, il remarque deux fuites d’eau suite à de grosses pluies. Lors de la recherche de la fuite, son constructeur bois lui fait remarquer que l’isolation n’est pas adaptée à une construction bois. Il demande alors à l’artisan d’interrompre son travail pour qu’une expertise puisse être réalisée. L’expertise a lieu le 22 décembre et conclut que de grosses erreurs ont été commises et doivent être reprises. Matthieu envoie le rapport à l’artisan et lui demande de reprendre les malfaçons. Mais ce dernier n’est pas d’accord, se vexe et décide par courrier recommandé d’abandonner le chantier et de lui rendre les clés !



