L'artisan éphémère

publié le 15/11/2017 à 09:20





Le cas Slimane

Slimane est propriétaire d’une maison de ville qu'il loue à une famille avec sept enfants. Tout va bien jusqu’au printemps dernier quand la mairie lui transmet par courrier un arrêté préfectoral. Il est tenu de réaliser des travaux de toute urgence car le logement est jugé trop vétuste et dangereux. Sans attendre, il contacte un site Internet de mise en relation avec des artisans. Et, quelques jours plus tard, il est appelé par une société. Rapidement, un premier rendez-vous est pris. Il paie 8250 € pour des travaux de plâtrerie, de revêtement de sol ou encore de plomberie, tous réalisés dans la foulée. Le 19 juin, il signe également un devis de 5557,79 € pour le changement des fenêtres et de la porte d’entrée. Pour valider cette commande, il paie tout de suite un acompte de 70 % (3890 €). La pose est d’abord prévue début septembre avant d’être reportée au 10 octobre. Sauf que le jour J personne ne vient…

