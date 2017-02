L'argent retenu

publié le 21/02/2017 à 09:20



Le cas Francine



Le 19 novembre 2015, Francine signe un compromis de vente pour son bien par l’intermédiaire d’une agence immobilière. La vente est prévue pour un prix de 220 000 euros, sur lesquels 22000 euros sont mis sous séquestre au moment de la signature du compromis. Une somme qui doit lui revenir en cas de non réalisation de la vente. Or l’acquéreur décide d’annuler la vente quelques jours avant la signature de l’acte de vente (fixée au plus tard le 15 avril 2016). Sachant qu’il devait payer comptant et n’avait pas recours à un emprunt, les 22000 euros mis sous séquestre sont dus à Francine. En théorie, oui…





