publié le 02/03/2018 à 09:20



Le cas de Benjamin

Benjamin, avec sa compagne, vivent sans chauffage depuis novembre dernier et ils n’ont de l’eau que depuis quelques jours ! Pourtant, tous les mois, ils paient 800€ de loyer (700€ + 100€ de charges pour l’eau chaude et l’électricité). Il a fallu plusieurs lettres et de nombreux mails pour que l’agence gestionnaire de son appartement réagisse. Mardi, un plombier a installé un petit ballon d’eau PROVISOIRE de 30L. Un volume trop faible pour la consommation d’eau de deux personnes ! En plus, le plombier n’a pas eu d’autre choix que de l’installer sur l’emplacement prévu pour le lave-vaisselle. Cerise sur le gâteau, ce ballon est alimenté par de l’électricité, ce qui entraine une dépense supplémentaire pour le locataire. Autre problème dans cet appartement, et non des moindres: de la moisissure s’est développée sur les murs du couloir et de la salle de bains. (Photos) Il y a 2 mois, un gestionnaire de l’agence immobilière est venu constater les dégâts. Depuis plus de nouvelles.





