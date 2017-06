L'appartement dévasté

Julien Courbet et Maître Nathalie Fellonneau

publié le 07/06/2017 à 09:20





Le cas Angéline

Le syndic de copropriété doit 10 000 € à Angéline depuis un an. Il a été condamné par la justice en août 2016 pour les vices cachés de son appartement acheté en 2011. Malgré ses nombreuses relances, il ne lui a versé à ce jour que 3000 € sur les 10 000. Tant qu'elle n’a pas cet argent, elle ne peut entreprendre les travaux nécessaires à la remise en état de l’appartement. A cause de l’humidité, les pierres se déchaussent et tombent toutes seules !

Le 3210 : Julien Courbet et son équipe attendent vos appels

Et n'oubliez pas : vous pouvez chaque jour pousser votre coup de gueule, au 3210 !