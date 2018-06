Klépierre : des centres commerciaux qui ne connaissent pas la crise

publié le 12/06/2018 à 00:04

Si le nom Klépierre reste inconnu pour de nombreux Français, nombreux sont ceux qui mettent les pieds dans un des centres commerciaux de la société. Val d'Europe, Créteil Soleil... Klépierre possède 180 centres commerciaux en Europe, dont une cinquantaine rien qu'en France.



Si les centres commerciaux connaissent des difficultés ces dernières années, le modèle développé par Klépierre semble être épargné. "Le chiffre d'affaires de nos commerces a augmenté de 2,7% l'an dernier, c'est une réalité éloignée de ce que l'on entend un peu partout", se félicite sur RTL Jean-Marc Jestain, président de Klépierre.

"Nos centres commerciaux sont tous urbains et ils ont la chance d'être au milieu des flux. Notre travail, c'est de convertir le flux en commerce et c'est ce que nous faisons. Ce qui se passe aujourd'hui, et c'est la tendance fondamentale : les gens ne voient plus ce lieu-là comme un lieu uniquement dédié au shopping, mais ils le veulent comme un endroit tiers", précise Jean-Marc Jestain, qui ajoute que le challenge des centres commerciaux aujourd'hui, "c'est de se réouvrir sur la ville".

C'est pour cela que Klépierre propose toujours plus dans ces centres commerciaux. Ainsi à Copenhague, "on a mis une académie de théâtre et de musique, une crèche, une salle de sport", explique Jean-Marc Jestain.