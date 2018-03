publié le 25/12/2017 à 12:08

Dinde, vin, petits-fours, foie gras, huîtres, champagne, mignardises, pintade, saumon ou bûche au chocolat... Les tentations sont nombreuses lors de cette période de l'année. Le lendemain du réveillon de Noël, bon nombre de personnes regrettent déjà les excès de la veille.



Si votre estomac ballonné ne vous dit pas vraiment merci et votre tête souffrante non plus, pas de panique. Vous n'êtes pas obligé de subir ce mal-être toute la journée en gémissant. De simples gestes du quotidien peuvent vous permettre de retrouver aisément la forme...

Avant les prochaines festivités du Nouvel An. Voici cinq conseils détox, simples et naturels, pour retrouver rapidement un bien-être intérieur après un repas particulièrement riche.

1. Boire de l'eau en grande quantité

C'est sûrement l'une des actions à faire dès le réveil. C'est bien connu, consommer de l'alcool déshydrate. Et pour combler ce manque, la première chose à faire est de boire beaucoup d'eau.



Pour varier les plaisirs, un grand verre de jus de pamplemousse, d'orange ou de tomate fera bien l'affaire. Le jus de tomate possède un anti-oxydant puissant, ainsi que du fructose et de la vitamine C, efficaces pour éliminer l'alcool. Le lait de coco est aussi une bonne idée pour laver l'estomac.

2. Gagner en énergie avec le café

Avec l'eau et les jus de fruits, le café est un bon moyen de faire passer les excès. Prenez-en le plus tôt possible afin que l'organisme absorbe la caféine rapidement. Elle contracte ainsi les vaisseaux sanguins du cerveau qui ont été dilatés par l'alcool.



Par contre, contrairement à l'eau, il n'est pas conseillé d'en boire trop, le café est diurétique. Plus vous en prenez, plus vous serez déshydraté.

3. Manger léger

Avant tout, ne sautez pas de repas et ne jeûnez pas. Freinez votre consommation de matières grasses et optez pour les légumes. Limitez ainsi la charcuterie, les viandes rouges, les plats en sauce, le fromage et le beurre. En ce qui concerne les légumes, pour soigner les lourdeurs dues au repas de Noël, misez sur les fruits et les légumes riches en fibres. Ils vont booster l'activité intestinale et former un gel dans l'intestin. Cela va faciliter l'élimination des résidus alimentaires.



4. Déguster l'inévitable soupe

Les petits-pois ont une teneur en fibres qui s'élève à 5,6 grammes pour une demi-tasse. Vous pouvez les déguster crus, en salade ou alors légèrement cuits. Autre aliment : les panais ou les épinards. Pour les fruits, misés sur les bananes et les kiwis notamment.



C'est l'un des repas d'hiver les plus plébiscités. Le bouillon de poulet ou la soupe miso (repas japonais) vont permettre de réhydrater le corps. Les potages apportent du sodium qui va faciliter la digestion. Ils aideront le foie à se détoxiquer régulièrement sans apporter de graisse. Le thé au gingembre ou à la menthe permettront aussi de réduire les éventuelles nausées.

5. Manger du gingembre

Si vous avez des nausées, mangez du gingembre. Il est désormais possible d'en trouver dans les grandes surfaces. Selon une étude, le gingembre pourrait stimuler la sécrétion de la bile ainsi que l'activité de différents enzymes digestifs. Cela entraîne donc une digestion plus rapide. Mangez-le en salade ou alors buvez-le en tisane. Le gingembre contient des gingérols et des shogaols. Ils réduisent les mouvements de l'estomac qui peuvent provoquer la sensation de nausée.



De plus, le gingembre dispose de vertus antioxydantes qui préviennent les maladies cardiovasculaires ainsi que le vieillissement de l'organisme. Vous pouvez le déguster frais ou cuit, car certains nutriments résistants à la chaleur pourraient être libérés durant la cuisson. Concrètement, le gingembre dispose d'encore plus d'antioxydants que quand il est consommé cru.