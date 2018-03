publié le 27/04/2016 à 03:40

Alors que le nombre de chômeurs au mois de mars est en légère baisse, avec 60.000 personnes en moins sur les listes de Pôle emploi, Matthieu Bell, co-fondateur de Jobtruster, la première plate-forme en ligne de recrutement, souhaite faciliter le démarchage des entreprises. Son site a pour but de mettre en compétition et gratuitement les meilleurs cabinets de recrutement afin de trouver le plus adapté au besoin des différentes entreprises.



Si les chasseurs de têtes s'intéressent particulièrement aux cadres et cadres dirigeants, ils sont également à la recherche de profils de salariés plus variés dans la finance ou la comptabilité. "Un cabinet doit contacter des candidats pour pouvoir les positionner auprès de ses clients. Jobtruster permet d'aider les entreprises à faciliter la collaboration avec ces cabinets" explique Matthieu Bell." Pour le moment, le pourcentage de réussite des recrutements via notre site est de 7 sur 10" se félicite le co-fondateur de Jobtruster.