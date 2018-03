Jeux, sets et regrets

publié le 30/05/2016 à 09:20

Le cas Laurence

Pour l’anniversaire de ses trois enfants, Laurence décide de marquer le coup et de leur offrir un moment inoubliable : une journée à Roland-Garros offre premium, à 605 euros, la place. Le forfait comprend le petit déjeuner, des places catégorie 1 sur le court Philippe-Chatrier, un accès illimité aux courts annexes, une déjeuner « raffiné servi à table dans un restaurant », la visite guidée des coulisses et surtout une rencontre avec un joueur professionnel français ce qui rend vos trois enfants, fous de joie ! Malheureusement, la journée ne se déroulera pas comme prévu.



A cause des travaux, ils ne verront pas les joueurs s’entraîner, le « déjeuner raffiné » se passe dans un self après plus d’une heure de queue sous la pluie pour y accéder, l’accès aux courts annexes n’a rien de privilégié car il faut faire la queue aussi. Et la plus grosse déception reste la rencontre avec le joueur professionnel car celui-ci serait inconnu et ne participerait même pas à Roland Garros. Laurence s'est saignée pour leur offrir le cadeau de leur vie… Et aujourd’hui, elle a vraiment la sensation que l'on s'est moqué d'elle !

Objectif : Remboursement de la moitié des billets (au moins) !

Infos : Julien Courbet n'a pas réussi à avoir le site au téléphone, un dossier à suivre dans l'émission de jeudi.



Le cas Laurent:

Depuis bientôt 5 mois, il fait 50 kms par jour à vélo pour aller travailler. Et voici pourquoi… Le 27 janvier dernier, il achète un kit d'embrayage à près de 400 euros pour sa voiture sur un site professionnel. Il a choisi cette pièce parce qu'un conseiller du site lui aurait recommandée lors de l'achat. Une semaine plus tard, il la reçoit. Etant mécanicien, il constate sur le champ qu'elle ne correspond pas à son véhicule. Laurent en informe l'entreprise qui accepte de faire appel à un transporteur le 20 février afin de récupérer la pièce mais n'accuse réception que le 11 mars. Depuis, son dossier serait toujours en cours de traitement car l'entreprise attend une réponse du fabricant pour la prise en charge. Pendant ce temps,il n'a pas l'argent suffisant pour racheter une pièce et son véhicule est toujours immobilisé.

Objectif : que l'entreprise lui envoie la bonne pièce ou le rembourse afin qu'il puisse racheter un kit embrayage (392€) et réparer sa voiture !



Le cas Jean-Michel :

Comptable du secteur pastoral du sud Blayais, le 3 décembre 2015, il passe commande pour le presbytère, d’un verrou sureté multipoints avec 4 clés et il demande 3 clés supplémentaires pour 2 prêtres et 3 séminaristes, pour un montant de 728 euros à une entreprise. Le 22 décembre, le verrou est installé mais il manque les 3 clés supplémentaires. A ce jour, malgré une dizaine d’appels et une lettre recommandée du 1er mars restée sans réponse, on ne lui envoie pas les 3 clés et l'entreprise se contente de vous répondre qu’elle va transmettre votre appel au technicien et qu’elle vous rappellera pour l'informer, mais il attend toujours cet appel et il n'a toujours pas de nouvelles. Et depuis, ses prêtres et ses séminaristes n'ont pas assez de clefs pour circuler dans le presbytère.

Infos : A chaque fois, on a raccroché au nez de Julien Courbet et de toute son équipe !

Promo, vice caché, résiliation de contrat :

