Jeu de piste pour une société

Le cas Catherine



En mai 2015, Catherine rencontre de prime abord un problème avec une plaque chauffante électrique de sa cuisinière. Elle appelle un électricien, qui lui explique que son tableau électrique est en train de brûler. Il lui présente un devis de 2100 euros, en lui garantissant qu'elle sera remboursée par son assurance et qu’il n’encaissera d’ailleurs le chèque qu’après le remboursement.





