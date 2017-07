"JeFile", l'application qui évite d'attendre devant Notre-Dame de Paris

publié le 08/07/2017 à 01:43

Stop aux files d'attente devant les musées et les monuments historiques. L'application "JeFile", qui évite de patienter en caisse dans les grandes surfaces, permet également d'éviter d'attendre pour visiter les tours de Notre-Dame de Paris. Dimitri Ashikhmin, fondateur de la société française FWA, explique son fonctionnement au micro de RTL.



Les visiteurs "peuvent prendre leur place dans la file d'attente, réserver une heure de passage (…) et ils sont libérés. Ils vont dans le quartier latin, ils vont se promener, ils se présentent à l'heure qu'ils ont choisie, ils passent le contrôle de sécurité et ils montent aux tours", détaille-t-il.

Cependant, ces visiteurs ne passent pas devant ceux qui font la queue. L'application permet de s'organiser : "On a une application mobile qui permet de visualiser quel est le nombre de personnes qu'il y a devant vous. Quand vous vous placez dans la file d'attente, vous allez vous mettre derrière ces personnes-là", détaille Dimitri Ashikhmin.