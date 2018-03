et La rédaction numérique de RTL

publié le 26/04/2016 à 09:00

C'est une date que les Français imposables aimeraient bien faire disparaître du calendrier. Mercredi 18 mai, tous devront avoir renseigné leur déclaration de revenus 2016 sous format papier. L'échéance est repoussée de six à treize jours - selon les zones - pour les déclarations en ligne. Mais une bonne nouvelle rend la sentence moins pénible : les associations à but non lucratif ouvrent les droits à des réductions d'impôts.

"Le don peut être déduit des impôts à hauteur de 75% dans la limite de 529 euros", détaille Magali Deneufchatel, directrice générale de Handicap international France. Faire don de 100 euros à une association permet ainsi d'être exonéré de 75 euros sur son revenu fiscal. Le don ne coûtera alors que 25 euros. Au-delà de 529 euros, les dons sont remboursés à hauteur de 66%.

La procédure à suivre est simple. En versant 100 euros à une association, le donateur se voit remettre par celle-ci un reçu fiscal sur lequel est indiqué le montant. Il suffit de joindre le reçu à la déclaration sur le revenu. Lorsqu'elle en prend connaissance, l'administration fiscale réduit l'impôt global de 75% du don.

Un intérêt partagé

Les déductions d'impôts ne peuvent pas dépasser 20% du revenu imposable. Dans le cas contraire, les déclarants ont la possibilité de reporter l'excédent sur l'année d'après et ce pendant une durée maximale de cinq ans. Les associations concernées par cet avantage sont les associations de première nécessité - Croix-Rouge, Restos du coeur, France Bénévolat ou encore Médecins Sans Frontière - ainsi que les associations reconnues d'intérêt général ou d'utilité publique.

Ce cadeau fiscal représente un intérêt pour le déclarant comme pour l'association. Le premier fait un don de 75% plus conséquent que ce qu'il paye réellement; la seconde obtient ainsi l'aide de nouveaux donateurs séduits par la démarche et peut ainsi subsister.