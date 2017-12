Les fans de "Strangers Things" ne pourront que sourire si vous leur dégotez des gaufres "Eggo" de chez Kellogs (quelques euros en importation) Crédits : Netflix | Date :

La série de manga "L'attaque des titans" et la série animé du même nom sont des valeurs sûres (6 €/tome) Crédits : Pika edition | Date :

"la La Land" le film qui a dérobé toutes les statuettes de l'année (9€) Crédits : M6 Vidéo | Date :

"Petite Amie" de Juliette Armanet (10€) Crédits : Barclay | Date :

"Melodrama" de Lorde (12€) Crédits : Mercury | Date :

Vous pensiez tout connaître de "Thorgal" ? Découvrez la jeunesse de ce héros culte de la bande-dessinée (12 € le volume) Crédits : Le Lombard | Date :

Le "Triple Best Of" de Johnny Hallyday pour retrouver les plus grandes chansons du rockeur disparu en cette fin d'année 2017 (14€) Crédits : Mercury Records | Date :

"La Fête est finie" d'Orelsan, des textes ciselés et percutants, simples et basiques mais souvent plus (14€) Crédits : 3ème Bureau / Wagram Music | Date :

"Rogue One : a Star Wars Story" pour découvrir ou redécouvrir le film qui complète la première trilogie (15€) Crédits : Lucasfilm | Date :

Une figurine Funko Pop (comme ici Negan de "The Walking Dead") pour son personnage favori de la pop-culture (15 €) Crédits : Funko Pop | Date :

"Rest" de Charlotte Gainsbourg (15€) Crédits : Because Music | Date :

"Louane", un album pour lequel Vianney, Doré, Biolay et d'autres musiciens en "é" ont prêté main forte à la chanteuse (15€) Crédits : Mercury | Date :

"Blitz d'Etienne Daho (15€) Crédits : Mercury | Date :

"Reputation" de Taylor Swift a été l'un des albums pop les plus attendus et les plus discuté de l'année (16€) Crédits : Big Machine Records | Date :

"13" d'Indochine, un album ombreux, politique et taillé pour le live (16€) Crédits : Sony Music Entertainment France | Date :

"L'ordre du jour" d'Eric Vuillard a reçu le prix Goncourt, un grand classique sous le sapin. Cette année un récit court sur les avancées rapides des nazis et les réactions des politiques et industriels de l'époque (16€) Crédits : Actes Sud | Date :

"Lait et miel", un recueil de poésie pour les femmes (et les hommes) qui cherchent un oasis de sagesse et de beauté d'encre et de papier (17€) Crédits : Charleston | Date :

Le comic "Le gant de l'infini" sera la compagnon idéal de tout bon fan des films Marvel avant l'arrive du prochain Avengers en avril 2018 (17.50€) Crédits : Panini Comics | Date :

"Bug" du grand Enki Bilal vous plongera dasn un monde où toute chose numérique vient de disparaître subitement. Angoisse (18 €) Crédits : Casterman | Date :

Ce mug Porg fera la bonheur de n'importe quel fan de Star Wars qui se respecte (18 €) Crédits : Disney | Date :

"50 nuances de grecs" de Jul et Charles Pépin, entre humour contemporain et bons mots philosophes (19.99 €) Crédits : Dargaud | Date :

"Geopoétique" signe le retour de MC Solaar après une très longue pause créative (20 €) Crédits : Play Two | Date :

Le film d'animation phénomène de l'année "Your Name" (22€) Crédits : @Anime | Date :

"&" de Julien Doré, album sélectionné par les auditeurs comme l'Album RTL de l'année 2017 (22€) Crédits : Sony Music Entertainment France | Date :

"Les Parisiennes" vous offriront un voyage dasn le temps, direction l'ère pop des sixties et seventies (22 € aux Folies Bergères) Crédits : Sofia et Mauro | Date :

"La Balade Nationale" (Sylvain Venayre et Etienne Davodeau) propose une plongée dans l'histoire de France en mélangeant les lieux, les personnages et les époques (éd. LRD Histoire de France, 22 €) Crédits : LRD Histoire de France | Date :

Ceux qui préfèrent Batman et ses compères trouveront leur bonhuer dans l'anthologie justice League (25 euros) Crédits : Urban Comics | Date :

"Les Franglaises" vous offriront vos tubes anglophones préférés... dans une traduction littérale à tomber (25 € à Bobino) Crédits : Bobino | Date :

La comédie musicale "Grease" sera votre coup de fouet et de bonne humeur pour 2018. Places dès 25 € au Théâtre Mogador Crédits : Stage Entertainment | Date :

Envie de réaliser les plus belles recettes de vos films préférés comme le strudel magique des "Animaux Fantastiques "? Crédits : WB | Date :

Le livre de recettes "Geek & Pastry" vous permettra de réussir les plus beaucoup gâteaux de Buffy au seigneur des Anneaux (25 €) Crédits : Hachette | Date :

"Prey" fera vibrer les amoureux d'une science-fiction sombre et aboutie (PC, PS4, XBox One pour moins de 30 €) Crédits : Bethesda | Date :

"Mario & Luigi : Superstar Saga + Les sbires de Bowser" fera la joie des possesseurs de 3DS (30€) Crédits : Nintendo | Date :

Si vos enfants découvrent la magie de "Harry Potter", Cyrillus vient de sortir une collection entièrement dédiée au monde des sorciers (34 € le sweat) Crédits : Cyrillus | Date :

Le corps de ballet de Saint-Pétersbourg va tourner dans la France entière pour présenter les grands classiques de Tchaïkovski (à partir de 36 euros la place) Crédits : SPBT EUROPE | Date :

"Super Mario Odyssey" sur Nintendo Switch (49.99 €) Crédits : Nintendo | Date :

"FIFA 18" est la meilleure simulation pour les amoureux de football (Switch, PS4, One, PC pour 50 €) Crédits : EA | Date :

Laurent Gerra signe "Sans modération" un spectacle où il croque politiques, acteurs et chanteurs. Un spectacle en tournée partout en France (à partir de 50 € la place) Crédits : Eldorado en accord avec TS3 | Date :

L'intégrale de "Buffy", série culte et indispensable qui fête ses 25 ans de création en 2017 (52€) Crédits : 20th Century Fox | Date :

"Persona V" ravira les amoureux du Japon en proposant une immersion dans la vie de lycéens tokyoïtes et plus encore (PS4 - 50 €) Crédits : Altus | Date :

"Horizon Zero Dawn" propose une aventure riche, belle, longue et où vous pourrez détruire des robots-dinosaures. Que demande le peuple ? (PS4 - 50 €) Crédits : Sony | Date :

"Assassin's Creed Origins" vous fera arpenter l'Égypte ancienne comme jamais elle n'a été reconstituée (PC, PS4, Xbox One - 55€) Crédits : Ubisoft | Date :

"Zelda : Breath of The Wild" est l'un des jeux les plus marquants de 2017. Une nouvelle extension vient même prolonger l'aventure avant Noël (Switch, 50 €) Crédits : Nintedo | Date :

Quelques œuvres majeures de Jean d'Ormesson compilées par les prestigieuses éditions La Pléiade (62€) Crédits : La Pléiade | Date :

Le coffret des saison 1 à 7 de "Game of Thrones" (108€ pour l'édition Blu-ray) Crédits : HBO | Date :

Sur smartphone, tablette ou télévision connectée, dévorer vos séries préférées avec des abonnements à Netflex (10.99€/mois) ou OCS (11.99€/mois) Crédits : AFP | Date :

Une carte illimité UGC Illimité (21.90 €/mois) ou Gaumont-Pathé (22.90€/mois) pour les amoureux des salles obscures. Les offres sont plus intéressante pour des cartes "duo". Date :

La Nintendo Switch sera la console star sous le sapin en 2017 (299 €) Crédits : Koji Sasahara/AP/SIPA | Date :

La Playstation 4 Pro promet des graphisme et une fluidité exemplaires pour un catalogue très bien rempli (349 €) Crédits : Sony | Date :