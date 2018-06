Haroun : "J'aime aller chercher l'inspiration dans les choses sérieuses"

publié le 09/06/2018 à 15:37

"Ne pas révéler mes origines me permet de dire ce que je veux". Aucun sujet n'effraie Haroun qui se plait à bousculer les certitudes par la nuance. Il est en représentation au théâtre Le République du jeudi au samedi jusqu'en septembre.



À commencer par le monde politique et Donald Trump. "Je pense qu'on est toujours un peu responsable de ce qui nous arrive, ça ne fait pas avancer de rire des bétises de Trump, mais il faut se poser d'autres questions : comment ça se fait qu'il soit arrivé là avec ce niveau d’intellect, c'est bizarre.." s’interroge Haroun.

Mais l’humoriste a dans le même temps aussi présenté récemment un spectacle inédit consacré à Internet et à l’intelligence artificielle, preuve de sa soif d'ouverture vers de nouveaux sujets. " Il y a des sujets qui m'intéresse et que j'ai envie de développer. J'en parle un peu dans le spectacle régulier mais ça n'a pas forcément sa place. Je sors des extraits et petit à petit ça devient un tout autre spectacle. On se rend compte que quand on se fixe une contrainte d'un sujet on devient beaucoup plus créatif", explique Haroun.