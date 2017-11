Haro sur les loyers

publié le 29/11/2017 à 09:20





Le cas Laurent

Laurent est plâtrier-peintre. Depuis le 30 avril 2016, il loue l’un de ses dépôts à des confrères pour qu’ils y établissent leurs bureaux et pour qu’ils y stockent leur matériel. Chaque mois, ses locataires lui versent 400 euros comme convenu sur le bail. Mais, à partir d’octobre 2016, les règlements deviennent de plus en plus irréguliers. Et, depuis le 5 avril 2017, plus rien ne lui est versé. Quand il demande des comptes, c’est le bazar ! Le gérant lui dit qu’il cède ses parts à son associé qui n’est autre que son oncle. Sauf qu’il apparaît toujours comme gérant sur les papiers officiels. Aujourd’hui, les deux hommes se renvoient la balle et ne se parlent même plus !



Objectif : le remboursement des 4500 euros prélevés indument. Et l’enlèvement des caméras avec rupture du contrat.



